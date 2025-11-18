Temporal 3022 מחיר היום

מחיר Temporal 3022 (3022) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 4.99% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 3022 ל USD הוא -- לכל 3022.

Temporal 3022 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,438.84, עם היצע במחזור של 999.67M 3022. ב‑24 השעות האחרונות, 3022 סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, 3022 נע ב -0.41% בשעה האחרונה ו -14.44% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Temporal 3022 (3022) מידע שוק

שווי שוק $ 6.44K$ 6.44K $ 6.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.44K$ 6.44K $ 6.44K אספקת מחזור 999.67M 999.67M 999.67M אספקה כוללת 999,672,978.135067 999,672,978.135067 999,672,978.135067

שווי השוק הנוכחי של Temporal 3022 הוא $ 6.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 3022 הוא 999.67M, עם היצע כולל של 999672978.135067. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.44K.