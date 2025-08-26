TeddyOnHeels (TOH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0014656$ 0.0014656 $ 0.0014656 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -28.09% שינוי מחיר (7D) -28.09%

TeddyOnHeels (TOH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TOH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0014656, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-28.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TeddyOnHeels (TOH) מידע שוק

שווי שוק $ 71.34K$ 71.34K $ 71.34K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 71.34K$ 71.34K $ 71.34K אספקת מחזור 934.98M 934.98M 934.98M אספקה כוללת 934,976,580.024415 934,976,580.024415 934,976,580.024415

שווי השוק הנוכחי של TeddyOnHeels הוא $ 71.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOH הוא 934.98M, עם היצע כולל של 934976580.024415. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 71.34K.