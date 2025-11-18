Teddy the Tile Doge מחיר היום

מחיר Teddy the Tile Doge (TEDDY) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 9.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TEDDY ל USD הוא -- לכל TEDDY.

Teddy the Tile Doge כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,443.85, עם היצע במחזור של 929.60T TEDDY. ב‑24 השעות האחרונות, TEDDY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, TEDDY נע ב +0.39% בשעה האחרונה ו -38.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Teddy the Tile Doge (TEDDY) מידע שוק

שווי שוק $ 13.44K$ 13.44K $ 13.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.44K$ 13.44K $ 13.44K אספקת מחזור 929.60T 929.60T 929.60T אספקה כוללת 929,598,213,267,094.0 929,598,213,267,094.0 929,598,213,267,094.0

