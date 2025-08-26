עוד על MYSTEN

MYSTEN מידע על מחיר

MYSTEN אתר רשמי

MYSTEN טוקניומיקה

MYSTEN תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Team Mysten סֵמֶל

Team Mysten מחיר (MYSTEN)

לא רשום

1 MYSTEN ל USDמחיר חי:

--
----
-7.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Team Mysten (MYSTEN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:06:13 (UTC+8)

Team Mysten (MYSTEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.41%

-7.74%

-15.98%

-15.98%

Team Mysten (MYSTEN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MYSTEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MYSTENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MYSTEN השתנה ב +0.41% במהלך השעה האחרונה, -7.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Team Mysten (MYSTEN) מידע שוק

$ 385.67K
$ 385.67K$ 385.67K

--
----

$ 399.16K
$ 399.16K$ 399.16K

9.66B
9.66B 9.66B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Team Mysten הוא $ 385.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MYSTEN הוא 9.66B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 399.16K.

Team Mysten (MYSTEN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Team Mystenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTeam Mysten ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTeam Mysten ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Team Mystenל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.74%
30 ימים$ 0+27.14%
60 ימים$ 0+200.90%
90 ימים$ 0--

מה זהTeam Mysten (MYSTEN)

MYSTEN is a meme token on the Sui blockchain, parodying Mysten Labs, the creators of Sui, while taking on a Pokémon theme. Team Rocket turns into Team Mysten with each founder finding a new look. Mysten focuses heavily on community engagement by inviting everyone to create their own Mystémon using Pokémon-themed telegram character creation tool, MystenDex, and then wearing it or sharing it. Together Evan, Sam Adeniyi and their Mystémon are ready to blast off again.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Team Mysten (MYSTEN) משאב

האתר הרשמי

Team Mystenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Team Mysten (MYSTEN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Team Mysten (MYSTEN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Team Mysten.

בדוק את Team Mysten תחזית המחיר עכשיו‏!

MYSTEN למטבעות מקומיים

Team Mysten (MYSTEN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Team Mysten (MYSTEN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MYSTEN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Team Mysten (MYSTEN)

כמה שווה Team Mysten (MYSTEN) היום?
החי MYSTENהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MYSTEN ל USD?
המחיר הנוכחי של MYSTEN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Team Mysten?
שווי השוק של MYSTEN הוא $ 385.67K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MYSTEN?
ההיצע במחזור של MYSTEN הוא 9.66B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MYSTEN?
‏‏MYSTEN השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MYSTEN?
MYSTEN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MYSTEN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MYSTEN הוא -- USD.
האם MYSTEN יעלה השנה?
MYSTEN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MYSTEN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:06:13 (UTC+8)

Team Mysten (MYSTEN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.