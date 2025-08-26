Team Heretics Fan Token (TH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.051948 $ 0.051948 $ 0.051948 24 שעות נמוך $ 0.054522 $ 0.054522 $ 0.054522 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.051948$ 0.051948 $ 0.051948 גבוה 24 שעות $ 0.054522$ 0.054522 $ 0.054522 שיא כל הזמנים $ 30.69$ 30.69 $ 30.69 המחיר הנמוך ביותר $ 0.051948$ 0.051948 $ 0.051948 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -4.19% שינוי מחיר (7D) -9.31% שינוי מחיר (7D) -9.31%

Team Heretics Fan Token (TH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.052203. במהלך 24 השעות האחרונות, TH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.051948 לבין שיא של $ 0.054522, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. THהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 30.69, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.051948.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TH השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -4.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Team Heretics Fan Token (TH) מידע שוק

שווי שוק $ 56.42K$ 56.42K $ 56.42K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 261.03K$ 261.03K $ 261.03K אספקת מחזור 1.08M 1.08M 1.08M אספקה כוללת 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Team Heretics Fan Token הוא $ 56.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TH הוא 1.08M, עם היצע כולל של 5000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 261.03K.