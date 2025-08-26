עוד על CANGURO

Team Canguro סֵמֶל

Team Canguro מחיר (CANGURO)

לא רשום

1 CANGURO ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Team Canguro (CANGURO) טבלת מחירים חיה
Team Canguro (CANGURO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-4.03%

-4.03%

Team Canguro (CANGURO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CANGURO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CANGUROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CANGURO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Team Canguro (CANGURO) מידע שוק

$ 9.21K
$ 9.21K$ 9.21K

--
----

$ 9.21K
$ 9.21K$ 9.21K

998.98M
998.98M 998.98M

998,981,801.853446
998,981,801.853446 998,981,801.853446

שווי השוק הנוכחי של Team Canguro הוא $ 9.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CANGURO הוא 998.98M, עם היצע כולל של 998981801.853446. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.21K.

Team Canguro (CANGURO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Team Canguroל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTeam Canguro ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTeam Canguro ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Team Canguroל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+6.10%
60 ימים$ 0+20.38%
90 ימים$ 0--

מה זהTeam Canguro (CANGURO)

Team Canguro 🦘is the most viral and fastest-growing PFP movement on the planet, rapidly taking over TikTok and other social media worldwide. The origins of Team Canguro 🦘trace back to Spanish-speaking TikTok users who popularized the trend as a way to build community and mutual support. The movement revolves around adopting a kangaroo image as a profile picture (PFP), symbolizing membership in this growing online community. Team Canguro started as a way for users to support each other by engaging with content and creating a shared identity. With hashtags like #teamcanguro 🦘🦘, it has gained widespread attention, evolving from a niche trend into a global phenomenon with millions of supporters on TikTok and beyond. The kangaroo 🦘 image itself originates from a 2014 National Geographic campaign titled "Wildlife Selfies," which showcased animals in human-like scenarios, including the iconic kangaroo taking a selfie. This playful, relatable imagery resonated with people, making the kangaroo a perfect mascot for the movement. For Team Canguro members, the kangaroo 🦘 symbolizes unity, playfulness, and unstoppable energy. It represents their collective identity as a supportive and creative community that "hops" together across social media platforms. Just as kangaroos are known for their leaps and forward momentum, Team Canguro embodies progress, mutual encouragement, and boundless enthusiasm. Join Team Canguro today! Be part of the most exciting movement on the internet! #canguro #teamcanguro 🦘🦘

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Team Canguro (CANGURO) משאב

האתר הרשמי

Team Canguroתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Team Canguro (CANGURO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Team Canguro (CANGURO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Team Canguro.

בדוק את Team Canguro תחזית המחיר עכשיו‏!

CANGURO למטבעות מקומיים

Team Canguro (CANGURO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Team Canguro (CANGURO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CANGURO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Team Canguro (CANGURO)

כמה שווה Team Canguro (CANGURO) היום?
החי CANGUROהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CANGURO ל USD?
המחיר הנוכחי של CANGURO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Team Canguro?
שווי השוק של CANGURO הוא $ 9.21K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CANGURO?
ההיצע במחזור של CANGURO הוא 998.98M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CANGURO?
‏‏CANGURO השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CANGURO?
CANGURO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CANGURO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CANGURO הוא -- USD.
האם CANGURO יעלה השנה?
CANGURO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CANGURO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
