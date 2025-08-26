TCY (TCY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.163076 גבוה 24 שעות $ 0.173489 שיא כל הזמנים $ 0.342106 המחיר הנמוך ביותר $ 0.154599 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.35% שינוי מחיר (1D) +2.36% שינוי מחיר (7D) -6.42%

TCY (TCY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.172121. במהלך 24 השעות האחרונות, TCY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.163076 לבין שיא של $ 0.173489, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TCYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.342106, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.154599.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TCY השתנה ב -0.35% במהלך השעה האחרונה, +2.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TCY (TCY) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 36.12M אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 210,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של TCY הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TCY הוא 0.00, עם היצע כולל של 210000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.12M.