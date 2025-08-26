TCG Verse (TCGC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0135335 $ 0.0135335 $ 0.0135335 24 שעות נמוך $ 0.01520137 $ 0.01520137 $ 0.01520137 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0135335$ 0.0135335 $ 0.0135335 גבוה 24 שעות $ 0.01520137$ 0.01520137 $ 0.01520137 שיא כל הזמנים $ 0.088428$ 0.088428 $ 0.088428 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0135335$ 0.0135335 $ 0.0135335 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.95% שינוי מחיר (1D) -1.06% שינוי מחיר (7D) -3.61% שינוי מחיר (7D) -3.61%

TCG Verse (TCGC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01367192. במהלך 24 השעות האחרונות, TCGC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0135335 לבין שיא של $ 0.01520137, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TCGCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.088428, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0135335.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TCGC השתנה ב +0.95% במהלך השעה האחרונה, -1.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TCG Verse (TCGC) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של TCG Verse הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TCGC הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.37M.