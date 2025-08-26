עוד על TCGC

TCG Verse סֵמֶל

TCG Verse מחיר (TCGC)

1 TCGC ל USDמחיר חי:

$0.01367192
$0.01367192
-1.00%1D
TCG Verse (TCGC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 20:12:37 (UTC+8)

TCG Verse (TCGC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0135335
24 שעות נמוך
$ 0.01520137
גבוה 24 שעות

$ 0.0135335
$ 0.01520137
$ 0.088428
$ 0.0135335
+0.95%

-1.06%

-3.61%

-3.61%

TCG Verse (TCGC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01367192. במהלך 24 השעות האחרונות, TCGC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0135335 לבין שיא של $ 0.01520137, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TCGCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.088428, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0135335.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TCGC השתנה ב +0.95% במהלך השעה האחרונה, -1.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TCG Verse (TCGC) מידע שוק

$ 0.00
--
$ 1.37M
0.00
100,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של TCG Verse הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TCGC הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.37M.

TCG Verse (TCGC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של TCG Verseל USDהיה $ -0.00014722543025775.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTCG Verse ל USDהיה . $ -0.0030102436.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTCG Verse ל USDהיה $ -0.0009118897.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של TCG Verseל USDהיה $ -0.008061903255799874.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00014722543025775-1.06%
30 ימים$ -0.0030102436-22.01%
60 ימים$ -0.0009118897-6.66%
90 ימים$ -0.008061903255799874-37.09%

מה זהTCG Verse (TCGC)

TCGCoin is a token issued by BOBG ltd. A basic token that can be used with services on CryptoSpells and TCGVerse.

TCG Verse (TCGC) משאב

האתר הרשמי

TCG Verseתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TCG Verse (TCGC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TCG Verse (TCGC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TCG Verse.

בדוק את TCG Verse תחזית המחיר עכשיו‏!

TCGC למטבעות מקומיים

TCG Verse (TCGC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TCG Verse (TCGC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TCGC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על TCG Verse (TCGC)

כמה שווה TCG Verse (TCGC) היום?
החי TCGCהמחיר ב USD הוא 0.01367192 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TCGC ל USD?
המחיר הנוכחי של TCGC ל USD הוא $ 0.01367192. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TCG Verse?
שווי השוק של TCGC הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TCGC?
ההיצע במחזור של TCGC הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TCGC?
‏‏TCGC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.088428 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TCGC?
TCGC ‏‏רשם מחירATL של 0.0135335 USD.
מהו נפח המסחר של TCGC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TCGC הוא -- USD.
האם TCGC יעלה השנה?
TCGC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TCGC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.