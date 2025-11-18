TAXY NETWORK מחיר היום

מחיר TAXY NETWORK (TAXY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001011, עם שינוי של 1.91% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TAXY ל USD הוא $ 0.00001011 לכל TAXY.

TAXY NETWORK כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,112.11, עם היצע במחזור של 999.79M TAXY. ב‑24 השעות האחרונות, TAXY סחר בין $ 0.0000099 (נמוך) ל $ 0.00001024 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00002173, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0000099.

ביצועים לטווח קצר, TAXY נע ב -- בשעה האחרונה ו -31.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

TAXY NETWORK (TAXY) מידע שוק

שווי שוק $ 10.11K$ 10.11K $ 10.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.11K$ 10.11K $ 10.11K אספקת מחזור 999.79M 999.79M 999.79M אספקה כוללת 999,790,236.7610782 999,790,236.7610782 999,790,236.7610782

שווי השוק הנוכחי של TAXY NETWORK הוא $ 10.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TAXY הוא 999.79M, עם היצע כולל של 999790236.7610782. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.11K.