TaxSolutions AI (TSAI) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי TaxSolutions AI (TSAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

TaxSolutions AI (TSAI) מידע

TaxSolutions.AI is an AI-powered platform designed to simplify DeFi tax reporting. It automates tax calculations by analyzing multi-chain assets and transactions, providing users with instant, accurate tax reports. The platform supports seamless wallet integration, real-time insights, and advanced features like AI-driven tax minimization for premium users. Users can access additional features by upgrading to premium tiers through $TSAI tokens, enabling enhanced reporting, priority support, and exclusive benefits. The project aims to make DeFi tax compliance effortless and accessible for individuals and accountants alike.

אתר רשמי:
https://taxsolutionsai.com/

TaxSolutions AI (TSAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור TaxSolutions AI (TSAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 16.67K
$ 16.67K$ 16.67K
ההיצע הכולל:
$ 999.63M
$ 999.63M$ 999.63M
אספקה במחזור:
$ 999.40M
$ 999.40M$ 999.40M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 16.68K
$ 16.68K$ 16.68K
שיא כל הזמנים:
$ 0.517058
$ 0.517058$ 0.517058
שפל כל הזמנים:
$ 0.00000117
$ 0.00000117$ 0.00000117
מחיר נוכחי:
$ 0
$ 0$ 0

TaxSolutions AI (TSAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של TaxSolutions AI (TSAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של TSAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות TSAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את TSAIטוקניומיקה, חקרו אתTSAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

TSAI חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן TSAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TSAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.