Taxpad (TAX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.01458102 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.35% שינוי מחיר (7D) -0.18%

Taxpad (TAX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TAX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TAXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01458102, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TAX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Taxpad (TAX) מידע שוק

שווי שוק $ 34.78K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.78K אספקת מחזור 99.94M אספקה כוללת 99,940,700.14995

שווי השוק הנוכחי של Taxpad הוא $ 34.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TAX הוא 99.94M, עם היצע כולל של 99940700.14995. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.78K.