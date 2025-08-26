עוד על TXT

TXT מידע על מחיר

TXT אתר רשמי

TXT טוקניומיקה

TXT תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Taxa Network סֵמֶל

Taxa Network מחיר (TXT)

לא רשום

1 TXT ל USDמחיר חי:

$0.00064121
$0.00064121$0.00064121
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Taxa Network (TXT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 20:12:21 (UTC+8)

Taxa Network (TXT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02675211
$ 0.02675211$ 0.02675211

$ 0
$ 0$ 0

+0.02%

+0.04%

+0.33%

+0.33%

Taxa Network (TXT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TXT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TXTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02675211, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TXT השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, +0.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Taxa Network (TXT) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 6.41M
$ 6.41M$ 6.41M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Taxa Network הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TXT הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.41M.

Taxa Network (TXT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Taxa Networkל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTaxa Network ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTaxa Network ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Taxa Networkל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.04%
30 ימים$ 0+0.99%
60 ימים$ 0+4.55%
90 ימים$ 0--

מה זהTaxa Network (TXT)

Taxa Network is a TEE-enabled blockchain agnostic infrastructure which enables high performance, privacy preserving, interactive smart contracts, namely Taxa Trusted Services. Taxa serves as a middleware component in the layered blockchain design where applications’ business logic and private data are processed with performance, integrity, and confidentiality, and empowers various use cases in performance/privacy-centric scenarios, such as DeFi, NFT, GameFi, data analytics, fintech, advertising, AI, identity etc.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Taxa Network (TXT) משאב

האתר הרשמי

Taxa Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Taxa Network (TXT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Taxa Network (TXT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Taxa Network.

בדוק את Taxa Network תחזית המחיר עכשיו‏!

TXT למטבעות מקומיים

Taxa Network (TXT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Taxa Network (TXT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TXT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Taxa Network (TXT)

כמה שווה Taxa Network (TXT) היום?
החי TXTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TXT ל USD?
המחיר הנוכחי של TXT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Taxa Network?
שווי השוק של TXT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TXT?
ההיצע במחזור של TXT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TXT?
‏‏TXT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02675211 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TXT?
TXT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של TXT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TXT הוא -- USD.
האם TXT יעלה השנה?
TXT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TXT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 20:12:21 (UTC+8)

Taxa Network (TXT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.