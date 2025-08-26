Taxa Network (TXT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02675211$ 0.02675211 $ 0.02675211 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.02% שינוי מחיר (1D) +0.04% שינוי מחיר (7D) +0.33% שינוי מחיר (7D) +0.33%

Taxa Network (TXT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TXT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TXTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02675211, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TXT השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, +0.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Taxa Network (TXT) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.41M$ 6.41M $ 6.41M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Taxa Network הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TXT הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.41M.