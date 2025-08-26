Tax Income From Fees (TIFF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00001445 $ 0.00001445 $ 0.00001445 24 שעות נמוך $ 0.00001571 $ 0.00001571 $ 0.00001571 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00001445$ 0.00001445 $ 0.00001445 גבוה 24 שעות $ 0.00001571$ 0.00001571 $ 0.00001571 שיא כל הזמנים $ 0.00083821$ 0.00083821 $ 0.00083821 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0000117$ 0.0000117 $ 0.0000117 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.70% שינוי מחיר (1D) -7.83% שינוי מחיר (7D) +7.03% שינוי מחיר (7D) +7.03%

Tax Income From Fees (TIFF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001448. במהלך 24 השעות האחרונות, TIFF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001445 לבין שיא של $ 0.00001571, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TIFFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00083821, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000117.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TIFF השתנה ב -0.70% במהלך השעה האחרונה, -7.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tax Income From Fees (TIFF) מידע שוק

שווי שוק $ 13.46K$ 13.46K $ 13.46K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.46K$ 13.46K $ 13.46K אספקת מחזור 929.43M 929.43M 929.43M אספקה כוללת 929,426,269.432291 929,426,269.432291 929,426,269.432291

שווי השוק הנוכחי של Tax Income From Fees הוא $ 13.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TIFF הוא 929.43M, עם היצע כולל של 929426269.432291. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.46K.