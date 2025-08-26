Tax Income From Fees מחיר (TIFF)
Tax Income From Fees (TIFF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001448. במהלך 24 השעות האחרונות, TIFF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001445 לבין שיא של $ 0.00001571, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TIFFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00083821, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000117.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TIFF השתנה ב -0.70% במהלך השעה האחרונה, -7.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Tax Income From Fees הוא $ 13.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TIFF הוא 929.43M, עם היצע כולל של 929426269.432291. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.46K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Tax Income From Feesל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTax Income From Fees ל USDהיה . $ -0.0000012264.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTax Income From Fees ל USDהיה $ +0.0000012945.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Tax Income From Feesל USDהיה $ -0.00006524613760294129.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-7.83%
|30 ימים
|$ -0.0000012264
|-8.46%
|60 ימים
|$ +0.0000012945
|+8.94%
|90 ימים
|$ -0.00006524613760294129
|-81.83%
Tax Income From Fees $TIFF is the first token using CVM Solutions Tax Distribution System to fully automate sells, distributions and optimize profits for its holders. Incentivizing holding and compounding holdings to produce a healthy chart and community for longevity. We aim to make a change in this space, developing, deploying in the right ways without the need for shady tactics. The token is a 10% Token2022 with tax extensions.
