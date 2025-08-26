עוד על TIFF

TIFF מידע על מחיר

TIFF אתר רשמי

TIFF טוקניומיקה

TIFF תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Tax Income From Fees סֵמֶל

Tax Income From Fees מחיר (TIFF)

לא רשום

1 TIFF ל USDמחיר חי:

--
----
-7.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Tax Income From Fees (TIFF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:05:17 (UTC+8)

Tax Income From Fees (TIFF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00001445
$ 0.00001445$ 0.00001445
24 שעות נמוך
$ 0.00001571
$ 0.00001571$ 0.00001571
גבוה 24 שעות

$ 0.00001445
$ 0.00001445$ 0.00001445

$ 0.00001571
$ 0.00001571$ 0.00001571

$ 0.00083821
$ 0.00083821$ 0.00083821

$ 0.0000117
$ 0.0000117$ 0.0000117

-0.70%

-7.83%

+7.03%

+7.03%

Tax Income From Fees (TIFF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001448. במהלך 24 השעות האחרונות, TIFF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001445 לבין שיא של $ 0.00001571, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TIFFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00083821, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000117.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TIFF השתנה ב -0.70% במהלך השעה האחרונה, -7.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tax Income From Fees (TIFF) מידע שוק

$ 13.46K
$ 13.46K$ 13.46K

--
----

$ 13.46K
$ 13.46K$ 13.46K

929.43M
929.43M 929.43M

929,426,269.432291
929,426,269.432291 929,426,269.432291

שווי השוק הנוכחי של Tax Income From Fees הוא $ 13.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TIFF הוא 929.43M, עם היצע כולל של 929426269.432291. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.46K.

Tax Income From Fees (TIFF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Tax Income From Feesל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTax Income From Fees ל USDהיה . $ -0.0000012264.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTax Income From Fees ל USDהיה $ +0.0000012945.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Tax Income From Feesל USDהיה $ -0.00006524613760294129.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.83%
30 ימים$ -0.0000012264-8.46%
60 ימים$ +0.0000012945+8.94%
90 ימים$ -0.00006524613760294129-81.83%

מה זהTax Income From Fees (TIFF)

Tax Income From Fees $TIFF is the first token using CVM Solutions Tax Distribution System to fully automate sells, distributions and optimize profits for its holders. Incentivizing holding and compounding holdings to produce a healthy chart and community for longevity. We aim to make a change in this space, developing, deploying in the right ways without the need for shady tactics. The token is a 10% Token2022 with tax extensions.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Tax Income From Fees (TIFF) משאב

האתר הרשמי

Tax Income From Feesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Tax Income From Fees (TIFF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tax Income From Fees (TIFF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tax Income From Fees.

בדוק את Tax Income From Fees תחזית המחיר עכשיו‏!

TIFF למטבעות מקומיים

Tax Income From Fees (TIFF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Tax Income From Fees (TIFF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TIFF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Tax Income From Fees (TIFF)

כמה שווה Tax Income From Fees (TIFF) היום?
החי TIFFהמחיר ב USD הוא 0.00001448 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TIFF ל USD?
המחיר הנוכחי של TIFF ל USD הוא $ 0.00001448. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Tax Income From Fees?
שווי השוק של TIFF הוא $ 13.46K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TIFF?
ההיצע במחזור של TIFF הוא 929.43M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TIFF?
‏‏TIFF השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00083821 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TIFF?
TIFF ‏‏רשם מחירATL של 0.0000117 USD.
מהו נפח המסחר של TIFF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TIFF הוא -- USD.
האם TIFF יעלה השנה?
TIFF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TIFF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:05:17 (UTC+8)

Tax Income From Fees (TIFF) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.