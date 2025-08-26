TARIFF (TARIFF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00122091$ 0.00122091 $ 0.00122091 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00003855$ 0.00003855 $ 0.00003855 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

TARIFF (TARIFF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00004648. במהלך 24 השעות האחרונות, TARIFF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TARIFFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00122091, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00003855.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TARIFF השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TARIFF (TARIFF) מידע שוק

שווי שוק $ 46.48K$ 46.48K $ 46.48K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 46.48K$ 46.48K $ 46.48K אספקת מחזור 999.93M 999.93M 999.93M אספקה כוללת 999,931,826.424671 999,931,826.424671 999,931,826.424671

שווי השוק הנוכחי של TARIFF הוא $ 46.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TARIFF הוא 999.93M, עם היצע כולל של 999931826.424671. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.48K.