Tardigrades Cult (TARD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00000726 $ 0.00000726 $ 0.00000726 24 שעות נמוך $ 0.0000081 $ 0.0000081 $ 0.0000081 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00000726$ 0.00000726 $ 0.00000726 גבוה 24 שעות $ 0.0000081$ 0.0000081 $ 0.0000081 שיא כל הזמנים $ 0.00016939$ 0.00016939 $ 0.00016939 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000672$ 0.00000672 $ 0.00000672 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.49% שינוי מחיר (1D) -8.80% שינוי מחיר (7D) -0.06% שינוי מחיר (7D) -0.06%

Tardigrades Cult (TARD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000737. במהלך 24 השעות האחרונות, TARD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000726 לבין שיא של $ 0.0000081, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TARDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00016939, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000672.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TARD השתנה ב +0.49% במהלך השעה האחרונה, -8.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tardigrades Cult (TARD) מידע שוק

שווי שוק $ 7.32K$ 7.32K $ 7.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.32K$ 7.32K $ 7.32K אספקת מחזור 993.43M 993.43M 993.43M אספקה כוללת 993,426,657.573729 993,426,657.573729 993,426,657.573729

שווי השוק הנוכחי של Tardigrades Cult הוא $ 7.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TARD הוא 993.43M, עם היצע כולל של 993426657.573729. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.32K.