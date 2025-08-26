עוד על TARD

TARD מידע על מחיר

TARD אתר רשמי

TARD טוקניומיקה

TARD תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Tardigrades Cult סֵמֶל

Tardigrades Cult מחיר (TARD)

לא רשום

1 TARD ל USDמחיר חי:

--
----
-8.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Tardigrades Cult (TARD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:27:17 (UTC+8)

Tardigrades Cult (TARD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00000726
$ 0.00000726$ 0.00000726
24 שעות נמוך
$ 0.0000081
$ 0.0000081$ 0.0000081
גבוה 24 שעות

$ 0.00000726
$ 0.00000726$ 0.00000726

$ 0.0000081
$ 0.0000081$ 0.0000081

$ 0.00016939
$ 0.00016939$ 0.00016939

$ 0.00000672
$ 0.00000672$ 0.00000672

+0.49%

-8.80%

-0.06%

-0.06%

Tardigrades Cult (TARD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000737. במהלך 24 השעות האחרונות, TARD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000726 לבין שיא של $ 0.0000081, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TARDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00016939, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000672.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TARD השתנה ב +0.49% במהלך השעה האחרונה, -8.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tardigrades Cult (TARD) מידע שוק

$ 7.32K
$ 7.32K$ 7.32K

--
----

$ 7.32K
$ 7.32K$ 7.32K

993.43M
993.43M 993.43M

993,426,657.573729
993,426,657.573729 993,426,657.573729

שווי השוק הנוכחי של Tardigrades Cult הוא $ 7.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TARD הוא 993.43M, עם היצע כולל של 993426657.573729. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.32K.

Tardigrades Cult (TARD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Tardigrades Cultל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTardigrades Cult ל USDהיה . $ -0.0000007343.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTardigrades Cult ל USDהיה $ -0.0000067191.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Tardigrades Cultל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.80%
30 ימים$ -0.0000007343-9.96%
60 ימים$ -0.0000067191-91.16%
90 ימים$ 0--

מה זהTardigrades Cult (TARD)

Tardigrades Cult ($TARD) is inspired by the tardigrade—those tiny, unkillable champs that shrug off space, radiation, and pure chaos. This cult is forged to be the toughest in the crypto jungle, mirroring the tardigrade’s epic resilience—crashes, FUD, nothing can stop the TardiArmy’s unstoppable growth or rock-solid unity. Join the ride and let’s dominate together!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Tardigrades Cult (TARD) משאב

האתר הרשמי

Tardigrades Cultתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Tardigrades Cult (TARD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tardigrades Cult (TARD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tardigrades Cult.

בדוק את Tardigrades Cult תחזית המחיר עכשיו‏!

TARD למטבעות מקומיים

Tardigrades Cult (TARD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Tardigrades Cult (TARD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TARD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Tardigrades Cult (TARD)

כמה שווה Tardigrades Cult (TARD) היום?
החי TARDהמחיר ב USD הוא 0.00000737 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TARD ל USD?
המחיר הנוכחי של TARD ל USD הוא $ 0.00000737. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Tardigrades Cult?
שווי השוק של TARD הוא $ 7.32K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TARD?
ההיצע במחזור של TARD הוא 993.43M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TARD?
‏‏TARD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00016939 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TARD?
TARD ‏‏רשם מחירATL של 0.00000672 USD.
מהו נפח המסחר של TARD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TARD הוא -- USD.
האם TARD יעלה השנה?
TARD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TARD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:27:17 (UTC+8)

Tardigrades Cult (TARD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.