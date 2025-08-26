Taraswap (TSWAP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01762556$ 0.01762556 $ 0.01762556 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -5.09% שינוי מחיר (7D) -14.42% שינוי מחיר (7D) -14.42%

Taraswap (TSWAP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TSWAP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TSWAPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01762556, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TSWAP השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Taraswap (TSWAP) מידע שוק

שווי שוק $ 393.61K$ 393.61K $ 393.61K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 393.61K$ 393.61K $ 393.61K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Taraswap הוא $ 393.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TSWAP הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 393.61K.