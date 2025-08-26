עוד על TAP (BITCOIN)

TAP (BITCOIN) מידע על מחיר

TAP (BITCOIN) מסמך לבן

TAP (BITCOIN) אתר רשמי

TAP (BITCOIN) טוקניומיקה

TAP (BITCOIN) תחזית מחיר

Tapify סֵמֶל

Tapify מחיר (TAP (BITCOIN))

לא רשום

1 TAP (BITCOIN) ל USDמחיר חי:

$0.457158
$0.457158$0.457158
+0.90%1D
USD
Tapify (TAP (BITCOIN)) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 20:11:49 (UTC+8)

Tapify (TAP (BITCOIN)) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.445394
$ 0.445394$ 0.445394
24 שעות נמוך
$ 0.457496
$ 0.457496$ 0.457496
גבוה 24 שעות

$ 0.445394
$ 0.445394$ 0.445394

$ 0.457496
$ 0.457496$ 0.457496

$ 6.59
$ 6.59$ 6.59

$ 0.312756
$ 0.312756$ 0.312756

+0.74%

+0.98%

+0.43%

+0.43%

Tapify (TAP (BITCOIN)) המחיר בזמן אמת של הוא $0.457158. במהלך 24 השעות האחרונות, TAP (BITCOIN) נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.445394 לבין שיא של $ 0.457496, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TAP (BITCOIN)השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.59, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.312756.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TAP (BITCOIN) השתנה ב +0.74% במהלך השעה האחרונה, +0.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tapify (TAP (BITCOIN)) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 9.59M
$ 9.59M$ 9.59M

0.00
0.00 0.00

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Tapify הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TAP (BITCOIN) הוא 0.00, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.59M.

Tapify (TAP (BITCOIN)) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Tapifyל USDהיה $ +0.004443.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTapify ל USDהיה . $ +0.1298375807.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTapify ל USDהיה $ +0.0625642209.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Tapifyל USDהיה $ -0.1476337493930854.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.004443+0.98%
30 ימים$ +0.1298375807+28.40%
60 ימים$ +0.0625642209+13.69%
90 ימים$ -0.1476337493930854-24.41%

מה זהTapify (TAP (BITCOIN))

Tapify is an innovative Layer 1 protocol built directly on the Bitcoin network, designed to extend Bitcoin’s utility beyond traditional transactions. By introducing features like Promises (smart contract-like functionality), multisend capabilities, decentralized finance (DeFi/OrdFi), and native token swaps without the need for bridges, Tapify empowers developers to build advanced applications directly on Bitcoin. Tapify leverages Bitcoin’s security and scalability, making it a reliable and efficient platform for tokenization, decentralized governance, and more. As a key player in the evolution of Bitcoin's ecosystem, Tapify aims to revolutionize the way blockchain applications are developed, bringing flexibility, programmability, and innovation to Bitcoin's core infrastructure.

Tapify (TAP (BITCOIN)) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Tapifyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Tapify (TAP (BITCOIN)) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tapify (TAP (BITCOIN)) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tapify.

בדוק את Tapify תחזית המחיר עכשיו‏!

TAP (BITCOIN) למטבעות מקומיים

Tapify (TAP (BITCOIN)) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Tapify (TAP (BITCOIN)) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TAP (BITCOIN) הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Tapify (TAP (BITCOIN))

כמה שווה Tapify (TAP (BITCOIN)) היום?
החי TAP (BITCOIN)המחיר ב USD הוא 0.457158 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TAP (BITCOIN) ל USD?
המחיר הנוכחי של TAP (BITCOIN) ל USD הוא $ 0.457158. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Tapify?
שווי השוק של TAP (BITCOIN) הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TAP (BITCOIN)?
ההיצע במחזור של TAP (BITCOIN) הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TAP (BITCOIN)?
‏‏TAP (BITCOIN) השיג מחיר שיא (ATH) של 6.59 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TAP (BITCOIN)?
TAP (BITCOIN) ‏‏רשם מחירATL של 0.312756 USD.
מהו נפח המסחר של TAP (BITCOIN)?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TAP (BITCOIN) הוא -- USD.
האם TAP (BITCOIN) יעלה השנה?
TAP (BITCOIN) ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TAP (BITCOIN) תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Tapify (TAP (BITCOIN)) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

