Tapify (TAP (BITCOIN)) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.445394 $ 0.445394 $ 0.445394 24 שעות נמוך $ 0.457496 $ 0.457496 $ 0.457496 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.445394$ 0.445394 $ 0.445394 גבוה 24 שעות $ 0.457496$ 0.457496 $ 0.457496 שיא כל הזמנים $ 6.59$ 6.59 $ 6.59 המחיר הנמוך ביותר $ 0.312756$ 0.312756 $ 0.312756 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.74% שינוי מחיר (1D) +0.98% שינוי מחיר (7D) +0.43% שינוי מחיר (7D) +0.43%

Tapify (TAP (BITCOIN)) המחיר בזמן אמת של הוא $0.457158. במהלך 24 השעות האחרונות, TAP (BITCOIN) נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.445394 לבין שיא של $ 0.457496, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TAP (BITCOIN)השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.59, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.312756.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TAP (BITCOIN) השתנה ב +0.74% במהלך השעה האחרונה, +0.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tapify (TAP (BITCOIN)) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.59M$ 9.59M $ 9.59M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Tapify הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TAP (BITCOIN) הוא 0.00, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.59M.