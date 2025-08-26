TAOTools (TAOTOOLS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.01$ 1.01 $ 1.01 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01035041$ 0.01035041 $ 0.01035041 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -2.88% שינוי מחיר (7D) -2.88%

TAOTools (TAOTOOLS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02331466. במהלך 24 השעות האחרונות, TAOTOOLS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TAOTOOLSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.01, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01035041.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TAOTOOLS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TAOTools (TAOTOOLS) מידע שוק

שווי שוק $ 23.32K$ 23.32K $ 23.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.32K$ 23.32K $ 23.32K אספקת מחזור 1.00M 1.00M 1.00M אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של TAOTools הוא $ 23.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TAOTOOLS הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.32K.