TaoPad (TPAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 38.65$ 38.65 $ 38.65 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02946348$ 0.02946348 $ 0.02946348 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -2.08% שינוי מחיר (7D) -2.08%

TaoPad (TPAD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.073541. במהלך 24 השעות האחרונות, TPAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TPADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 38.65, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02946348.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TPAD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TaoPad (TPAD) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 73.54K$ 73.54K $ 73.54K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של TaoPad הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TPAD הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 73.54K.