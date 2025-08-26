TAOlie Coin (TAOLIE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00452943$ 0.00452943 $ 0.00452943 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.55% שינוי מחיר (1D) -12.96% שינוי מחיר (7D) -16.90% שינוי מחיר (7D) -16.90%

TAOlie Coin (TAOLIE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TAOLIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TAOLIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00452943, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TAOLIE השתנה ב +0.55% במהלך השעה האחרונה, -12.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TAOlie Coin (TAOLIE) מידע שוק

שווי שוק $ 426.08K$ 426.08K $ 426.08K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 426.08K$ 426.08K $ 426.08K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,995,178.025964 999,995,178.025964 999,995,178.025964

שווי השוק הנוכחי של TAOlie Coin הוא $ 426.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TAOLIE הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999995178.025964. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 426.08K.