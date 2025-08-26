עוד על TAOLIE

TAOlie Coin מחיר (TAOLIE)

TAOlie Coin (TAOLIE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26

TAOlie Coin (TAOLIE) מידע על מחיר (USD)

TAOlie Coin (TAOLIE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TAOLIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TAOLIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00452943, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TAOLIE השתנה ב +0.55% במהלך השעה האחרונה, -12.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TAOlie Coin (TAOLIE) מידע שוק

$ 426.08K
$ 426.08K$ 426.08K

--
----

$ 426.08K
$ 426.08K$ 426.08K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,995,178.025964
999,995,178.025964 999,995,178.025964

שווי השוק הנוכחי של TAOlie Coin הוא $ 426.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TAOLIE הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999995178.025964. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 426.08K.

TAOlie Coin (TAOLIE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של TAOlie Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTAOlie Coin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTAOlie Coin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של TAOlie Coinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-12.96%
30 ימים$ 0-39.08%
60 ימים$ 0-68.67%
90 ימים$ 0--

מה זהTAOlie Coin (TAOLIE)

TAOlie is a leading DePIN player on the Solana ecosystem, offering One-Click Bittensor Mining and a Decentralized Compute Marketplace Utility. Committed to democratizing access to decentralized compute power, TAOlie enables incentivized machine learning for everyone through effortless 1-click deployment from our platform. TAOlie's Decentralized Compute Marketplace allows owners of idle GPUs to list their GPUs on TAOlie's Marketplace so they can be rented for a fee. TAOlie also provides easy deployment for GPU owners to mine Bittensor via their TAO Subnet templates.

TAOlie Coin (TAOLIE) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

TAOlie Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TAOlie Coin (TAOLIE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TAOlie Coin (TAOLIE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TAOlie Coin.

בדוק את TAOlie Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

TAOLIE למטבעות מקומיים

TAOlie Coin (TAOLIE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TAOlie Coin (TAOLIE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TAOLIE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על TAOlie Coin (TAOLIE)

כמה שווה TAOlie Coin (TAOLIE) היום?
החי TAOLIEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TAOLIE ל USD?
המחיר הנוכחי של TAOLIE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TAOlie Coin?
שווי השוק של TAOLIE הוא $ 426.08K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TAOLIE?
ההיצע במחזור של TAOLIE הוא 1000.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TAOLIE?
‏‏TAOLIE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00452943 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TAOLIE?
TAOLIE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של TAOLIE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TAOLIE הוא -- USD.
האם TAOLIE יעלה השנה?
TAOLIE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TAOLIE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
TAOlie Coin (TAOLIE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

