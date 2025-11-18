Taoillium מחיר היום

מחיר Taoillium (SN109) בזמן אמת היום הוא $ 0.59496, עם שינוי של 1.60% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SN109 ל USD הוא $ 0.59496 לכל SN109.

Taoillium כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 892,476, עם היצע במחזור של 1.50M SN109. ב‑24 השעות האחרונות, SN109 סחר בין $ 0.56758 (נמוך) ל $ 0.608291 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.046, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.344796.

ביצועים לטווח קצר, SN109 נע ב +0.64% בשעה האחרונה ו -2.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Taoillium (SN109) מידע שוק

שווי שוק $ 892.48K$ 892.48K $ 892.48K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 892.48K$ 892.48K $ 892.48K אספקת מחזור 1.50M 1.50M 1.50M אספקה כוללת 1,499,598.317138627 1,499,598.317138627 1,499,598.317138627

שווי השוק הנוכחי של Taoillium הוא $ 892.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN109 הוא 1.50M, עם היצע כולל של 1499598.317138627. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 892.48K.