TAO Private Network סֵמֶל

TAO Private Network מחיר (SN65)

לא רשום

$0.834684
-10.40%1D
TAO Private Network (SN65) טבלת מחירים חיה
TAO Private Network (SN65) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.820147
24 שעות נמוך
$ 0.938179
גבוה 24 שעות

$ 0.820147
$ 0.938179
$ 2.28
$ 0.795511
+1.77%

-10.48%

-12.53%

-12.53%

TAO Private Network (SN65) המחיר בזמן אמת של הוא $0.834684. במהלך 24 השעות האחרונות, SN65 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.820147 לבין שיא של $ 0.938179, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN65השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.28, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.795511.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN65 השתנה ב +1.77% במהלך השעה האחרונה, -10.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TAO Private Network (SN65) מידע שוק

$ 1.74M
--
$ 1.74M
2.09M
2,085,209.732306732
שווי השוק הנוכחי של TAO Private Network הוא $ 1.74M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN65 הוא 2.09M, עם היצע כולל של 2085209.732306732. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.74M.

TAO Private Network (SN65) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של TAO Private Networkל USDהיה $ -0.0977968841703253.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTAO Private Network ל USDהיה . $ -0.2762699704.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTAO Private Network ל USDהיה $ -0.1459903215.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של TAO Private Networkל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0977968841703253-10.48%
30 ימים$ -0.2762699704-33.09%
60 ימים$ -0.1459903215-17.49%
90 ימים$ 0--

מה זהTAO Private Network (SN65)

Developer-friendly Decentralised VPN infrastructure.

TAO Private Network (SN65) משאב

האתר הרשמי

TAO Private Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TAO Private Network (SN65) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TAO Private Network (SN65) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TAO Private Network.

בדוק את TAO Private Network תחזית המחיר עכשיו‏!

SN65 למטבעות מקומיים

TAO Private Network (SN65) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TAO Private Network (SN65) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SN65 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על TAO Private Network (SN65)

כמה שווה TAO Private Network (SN65) היום?
החי SN65המחיר ב USD הוא 0.834684 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SN65 ל USD?
המחיר הנוכחי של SN65 ל USD הוא $ 0.834684. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TAO Private Network?
שווי השוק של SN65 הוא $ 1.74M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SN65?
ההיצע במחזור של SN65 הוא 2.09M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SN65?
‏‏SN65 השיג מחיר שיא (ATH) של 2.28 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SN65?
SN65 ‏‏רשם מחירATL של 0.795511 USD.
מהו נפח המסחר של SN65?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SN65 הוא -- USD.
האם SN65 יעלה השנה?
SN65 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SN65 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
