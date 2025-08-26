TAO Private Network (SN65) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.820147 $ 0.820147 $ 0.820147 24 שעות נמוך $ 0.938179 $ 0.938179 $ 0.938179 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.820147$ 0.820147 $ 0.820147 גבוה 24 שעות $ 0.938179$ 0.938179 $ 0.938179 שיא כל הזמנים $ 2.28$ 2.28 $ 2.28 המחיר הנמוך ביותר $ 0.795511$ 0.795511 $ 0.795511 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.77% שינוי מחיר (1D) -10.48% שינוי מחיר (7D) -12.53% שינוי מחיר (7D) -12.53%

TAO Private Network (SN65) המחיר בזמן אמת של הוא $0.834684. במהלך 24 השעות האחרונות, SN65 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.820147 לבין שיא של $ 0.938179, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN65השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.28, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.795511.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN65 השתנה ב +1.77% במהלך השעה האחרונה, -10.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TAO Private Network (SN65) מידע שוק

שווי שוק $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M אספקת מחזור 2.09M 2.09M 2.09M אספקה כוללת 2,085,209.732306732 2,085,209.732306732 2,085,209.732306732

שווי השוק הנוכחי של TAO Private Network הוא $ 1.74M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN65 הוא 2.09M, עם היצע כולל של 2085209.732306732. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.74M.