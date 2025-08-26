עוד על TAS

Tao Accounting System סֵמֶל

Tao Accounting System מחיר (TAS)

1 TAS ל USDמחיר חי:

$0.00686261
$0.00686261
-1.90%1D
Tao Accounting System (TAS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:44:48 (UTC+8)

Tao Accounting System (TAS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00685249
24 שעות נמוך
$ 0.00708399
גבוה 24 שעות

$ 0.00685249
$ 0.00708399
$ 2.36
$ 0.00246071
--

-1.97%

+4.91%

+4.91%

Tao Accounting System (TAS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00686261. במהלך 24 השעות האחרונות, TAS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00685249 לבין שיא של $ 0.00708399, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TASהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.36, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00246071.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TAS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tao Accounting System (TAS) מידע שוק

$ 68.63K
--
$ 68.63K
10.00M
10,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Tao Accounting System הוא $ 68.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TAS הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 68.63K.

Tao Accounting System (TAS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Tao Accounting Systemל USDהיה $ -0.00013824927403271.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTao Accounting System ל USDהיה . $ +0.0011577078.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTao Accounting System ל USDהיה $ +0.0041640629.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Tao Accounting Systemל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00013824927403271-1.97%
30 ימים$ +0.0011577078+16.87%
60 ימים$ +0.0041640629+60.68%
90 ימים$ 0--

מה זהTao Accounting System (TAS)

Introducing Experimental Token Standards to TAO Bittensor Network

Tao Accounting System (TAS) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Tao Accounting Systemתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Tao Accounting System (TAS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tao Accounting System (TAS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tao Accounting System.

בדוק את Tao Accounting System תחזית המחיר עכשיו‏!

TAS למטבעות מקומיים

Tao Accounting System (TAS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Tao Accounting System (TAS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TAS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Tao Accounting System (TAS)

כמה שווה Tao Accounting System (TAS) היום?
החי TASהמחיר ב USD הוא 0.00686261 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TAS ל USD?
המחיר הנוכחי של TAS ל USD הוא $ 0.00686261. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Tao Accounting System?
שווי השוק של TAS הוא $ 68.63K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TAS?
ההיצע במחזור של TAS הוא 10.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TAS?
‏‏TAS השיג מחיר שיא (ATH) של 2.36 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TAS?
TAS ‏‏רשם מחירATL של 0.00246071 USD.
מהו נפח המסחר של TAS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TAS הוא -- USD.
האם TAS יעלה השנה?
TAS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TAS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Tao Accounting System (TAS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.