Tao Accounting System (TAS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00685249 $ 0.00685249 $ 0.00685249 24 שעות נמוך $ 0.00708399 $ 0.00708399 $ 0.00708399 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00685249$ 0.00685249 $ 0.00685249 גבוה 24 שעות $ 0.00708399$ 0.00708399 $ 0.00708399 שיא כל הזמנים $ 2.36$ 2.36 $ 2.36 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00246071$ 0.00246071 $ 0.00246071 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.97% שינוי מחיר (7D) +4.91% שינוי מחיר (7D) +4.91%

Tao Accounting System (TAS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00686261. במהלך 24 השעות האחרונות, TAS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00685249 לבין שיא של $ 0.00708399, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TASהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.36, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00246071.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TAS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tao Accounting System (TAS) מידע שוק

שווי שוק $ 68.63K$ 68.63K $ 68.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 68.63K$ 68.63K $ 68.63K אספקת מחזור 10.00M 10.00M 10.00M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Tao Accounting System הוא $ 68.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TAS הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 68.63K.