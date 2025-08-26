Taler (TLR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.119703$ 0.119703 $ 0.119703 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00018641$ 0.00018641 $ 0.00018641 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Taler (TLR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00055964. במהלך 24 השעות האחרונות, TLR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TLRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.119703, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00018641.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TLR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Taler (TLR) מידע שוק

שווי שוק $ 10.84K$ 10.84K $ 10.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.85K$ 10.85K $ 10.85K אספקת מחזור 19.39M 19.39M 19.39M אספקה כוללת 19,385,156.52225481 19,385,156.52225481 19,385,156.52225481

שווי השוק הנוכחי של Taler הוא $ 10.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TLR הוא 19.39M, עם היצע כולל של 19385156.52225481. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.85K.