TaleCraft (CRAFT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0,00106995 $ 0,00106995 $ 0,00106995 24 שעות נמוך $ 0,00111002 $ 0,00111002 $ 0,00111002 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0,00106995$ 0,00106995 $ 0,00106995 גבוה 24 שעות $ 0,00111002$ 0,00111002 $ 0,00111002 שיא כל הזמנים $ 16,6$ 16,6 $ 16,6 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0,03% שינוי מחיר (1D) -0,52% שינוי מחיר (7D) -3,61% שינוי מחיר (7D) -3,61%

TaleCraft (CRAFT) המחיר בזמן אמת של הוא $0,00107591. במהלך 24 השעות האחרונות, CRAFT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0,00106995 לבין שיא של $ 0,00111002, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRAFTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 16,6, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRAFT השתנה ב +0,03% במהלך השעה האחרונה, -0,52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3,61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TaleCraft (CRAFT) מידע שוק

שווי שוק $ 7,54K$ 7,54K $ 7,54K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32,27K$ 32,27K $ 32,27K אספקת מחזור 7,01M 7,01M 7,01M אספקה כוללת 30.000.000,0 30.000.000,0 30.000.000,0

שווי השוק הנוכחי של TaleCraft הוא $ 7,54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRAFT הוא 7,01M, עם היצע כולל של 30000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32,27K.