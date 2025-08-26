עוד על $TALAHON

Talahon סֵמֶל

Talahon מחיר ($TALAHON)

לא רשום

1 $TALAHON ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
USD
Talahon ($TALAHON) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:04:55 (UTC+8)

Talahon ($TALAHON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00352733
$ 0.00352733$ 0.00352733

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Talahon ($TALAHON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $TALAHON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $TALAHONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00352733, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $TALAHON השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Talahon ($TALAHON) מידע שוק

$ 15.90K
$ 15.90K$ 15.90K

--
----

$ 15.90K
$ 15.90K$ 15.90K

960.00M
960.00M 960.00M

959,995,474.0
959,995,474.0 959,995,474.0

שווי השוק הנוכחי של Talahon הוא $ 15.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $TALAHON הוא 960.00M, עם היצע כולל של 959995474.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.90K.

Talahon ($TALAHON) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Talahonל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTalahon ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTalahon ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Talahonל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+1.43%
60 ימים$ 0+9.58%
90 ימים$ 0--

מה זהTalahon ($TALAHON)

Talahon is a community-driven meme token designed to fuel a variety of Web3 initiatives. Entirely owned by the community, Talahon is committed to creating tangible value for its members through real-world integrations, including exclusive merchandise and community-centric projects. Our mission is to build a robust community base that enhances the adoption and utility of the Talahon token. The King of All Meme Coins: Imagine a German migrant with sneakers, black jogging pants, and a Gucci bag becoming the hero of the crypto world.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Talahon ($TALAHON) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Talahonתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Talahon ($TALAHON) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Talahon ($TALAHON) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Talahon.

בדוק את Talahon תחזית המחיר עכשיו‏!

$TALAHON למטבעות מקומיים

Talahon ($TALAHON) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Talahon ($TALAHON) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $TALAHON הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Talahon ($TALAHON)

כמה שווה Talahon ($TALAHON) היום?
החי $TALAHONהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $TALAHON ל USD?
המחיר הנוכחי של $TALAHON ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Talahon?
שווי השוק של $TALAHON הוא $ 15.90K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $TALAHON?
ההיצע במחזור של $TALAHON הוא 960.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $TALAHON?
‏‏$TALAHON השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00352733 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $TALAHON?
$TALAHON ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של $TALAHON?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $TALAHON הוא -- USD.
האם $TALAHON יעלה השנה?
$TALAHON ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $TALAHON תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
