עוד על TAKI

TAKI מידע על מחיר

TAKI מסמך לבן

TAKI אתר רשמי

TAKI טוקניומיקה

TAKI תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Taki Games סֵמֶל

Taki Games מחיר (TAKI)

לא רשום

1 TAKI ל USDמחיר חי:

$0.00017263
$0.00017263$0.00017263
-2.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Taki Games (TAKI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:04:31 (UTC+8)

Taki Games (TAKI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0.00201591
$ 0.00201591$ 0.00201591
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00201591
$ 0.00201591$ 0.00201591

$ 0.294838
$ 0.294838$ 0.294838

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.14%

-91.40%

-91.40%

Taki Games (TAKI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TAKI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00201591, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TAKIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.294838, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TAKI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-91.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Taki Games (TAKI) מידע שוק

$ 202.12K
$ 202.12K$ 202.12K

--
----

$ 517.88K
$ 517.88K$ 517.88K

1.17B
1.17B 1.17B

3,000,000,000.0
3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Taki Games הוא $ 202.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TAKI הוא 1.17B, עם היצע כולל של 3000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 517.88K.

Taki Games (TAKI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Taki Gamesל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTaki Games ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTaki Games ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Taki Gamesל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.14%
30 ימים$ 0-9.52%
60 ימים$ 0-91.21%
90 ימים$ 0--

מה זהTaki Games (TAKI)

Taki Games is building the Web3 Zynga: A player-owned Web3 mobile gaming network offering a variety of engaging, free-to-play games including “Bored Button”, “Mom’s Kitchen”, and many more fun, interactive games where players can earn tangible rewards. Taki Games offers a market-leading deflationary tokenomics model - “Takinomics” - that enables players to become owners. Players benefit from growth of the gaming network, receiving rewards in the form of gift cards or the TAKI token. This approach not only enhances the gaming experience but also empowers players in the digital economy.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Taki Games (TAKI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Taki Gamesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Taki Games (TAKI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Taki Games (TAKI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Taki Games.

בדוק את Taki Games תחזית המחיר עכשיו‏!

TAKI למטבעות מקומיים

Taki Games (TAKI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Taki Games (TAKI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TAKI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Taki Games (TAKI)

כמה שווה Taki Games (TAKI) היום?
החי TAKIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TAKI ל USD?
המחיר הנוכחי של TAKI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Taki Games?
שווי השוק של TAKI הוא $ 202.12K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TAKI?
ההיצע במחזור של TAKI הוא 1.17B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TAKI?
‏‏TAKI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.294838 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TAKI?
TAKI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של TAKI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TAKI הוא -- USD.
האם TAKI יעלה השנה?
TAKI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TAKI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:04:31 (UTC+8)

Taki Games (TAKI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.