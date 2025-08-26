Taki Games (TAKI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00201591 $ 0.00201591 $ 0.00201591 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.00201591$ 0.00201591 $ 0.00201591 שיא כל הזמנים $ 0.294838$ 0.294838 $ 0.294838 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -2.14% שינוי מחיר (7D) -91.40% שינוי מחיר (7D) -91.40%

Taki Games (TAKI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TAKI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00201591, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TAKIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.294838, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TAKI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-91.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Taki Games (TAKI) מידע שוק

שווי שוק $ 202.12K$ 202.12K $ 202.12K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 517.88K$ 517.88K $ 517.88K אספקת מחזור 1.17B 1.17B 1.17B אספקה כוללת 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Taki Games הוא $ 202.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TAKI הוא 1.17B, עם היצע כולל של 3000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 517.88K.