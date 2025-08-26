TajCoin (TAJ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00228636 גבוה 24 שעות $ 0.00230074 שיא כל הזמנים $ 0.03656277 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.25% שינוי מחיר (1D) -0.00% שינוי מחיר (7D) -34.37%

TajCoin (TAJ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00228912. במהלך 24 השעות האחרונות, TAJ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00228636 לבין שיא של $ 0.00230074, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TAJהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03656277, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TAJ השתנה ב -0.25% במהלך השעה האחרונה, -0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-34.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TajCoin (TAJ) מידע שוק

שווי שוק $ 79.50K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00 אספקת מחזור 34.73M אספקה כוללת --

שווי השוק הנוכחי של TajCoin הוא $ 79.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TAJ הוא 34.73M, עם היצע כולל של . שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 0.00.