TAIKI INU סֵמֶל

TAIKI INU מחיר (TAIKI)

לא רשום

1 TAIKI ל USDמחיר חי:

--
----
-22.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
TAIKI INU (TAIKI) טבלת מחירים חיה
TAIKI INU (TAIKI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000284
$ 0.00000284$ 0.00000284

$ 0
$ 0$ 0

-6.54%

-22.67%

-34.57%

-34.57%

TAIKI INU (TAIKI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TAIKI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TAIKIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00000284, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TAIKI השתנה ב -6.54% במהלך השעה האחרונה, -22.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-34.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TAIKI INU (TAIKI) מידע שוק

$ 272.07K
$ 272.07K$ 272.07K

--
----

$ 272.07K
$ 272.07K$ 272.07K

909.63B
909.63B 909.63B

909,632,326,501.9635
909,632,326,501.9635 909,632,326,501.9635

שווי השוק הנוכחי של TAIKI INU הוא $ 272.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TAIKI הוא 909.63B, עם היצע כולל של 909632326501.9635. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 272.07K.

TAIKI INU (TAIKI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של TAIKI INUל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTAIKI INU ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTAIKI INU ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של TAIKI INUל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-22.67%
30 ימים$ 0-30.31%
60 ימים$ 0-70.40%
90 ימים$ 0--

מה זהTAIKI INU (TAIKI)

$TAIKI is a community-driven meme token honoring one of the earliest and most iconic Shiba Inu images on the internet — a 2008 public domain photo of Taiki, taken by Italian photographer Roberto Vasarri. The project aims to preserve a piece of meme and internet history by putting Taiki “on-chain.” It has no presale, no team allocation, and no tax — 100% fair launch, fully decentralized, and owned by the community.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

TAIKI INU (TAIKI) משאב

האתר הרשמי

TAIKI INUתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TAIKI INU (TAIKI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TAIKI INU (TAIKI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TAIKI INU.

בדוק את TAIKI INU תחזית המחיר עכשיו‏!

TAIKI למטבעות מקומיים

TAIKI INU (TAIKI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TAIKI INU (TAIKI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TAIKI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על TAIKI INU (TAIKI)

כמה שווה TAIKI INU (TAIKI) היום?
החי TAIKIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TAIKI ל USD?
המחיר הנוכחי של TAIKI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TAIKI INU?
שווי השוק של TAIKI הוא $ 272.07K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TAIKI?
ההיצע במחזור של TAIKI הוא 909.63B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TAIKI?
‏‏TAIKI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00000284 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TAIKI?
TAIKI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של TAIKI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TAIKI הוא -- USD.
האם TAIKI יעלה השנה?
TAIKI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TAIKI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.