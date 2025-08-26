TAIKAI (TKAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00324674 $ 0.00324674 $ 0.00324674 24 שעות נמוך $ 0.00326895 $ 0.00326895 $ 0.00326895 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00324674$ 0.00324674 $ 0.00324674 גבוה 24 שעות $ 0.00326895$ 0.00326895 $ 0.00326895 שיא כל הזמנים $ 0.01122729$ 0.01122729 $ 0.01122729 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00160005$ 0.00160005 $ 0.00160005 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.07% שינוי מחיר (1D) +0.19% שינוי מחיר (7D) +11.95% שינוי מחיר (7D) +11.95%

TAIKAI (TKAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00326246. במהלך 24 השעות האחרונות, TKAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00324674 לבין שיא של $ 0.00326895, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TKAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01122729, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00160005.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TKAI השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, +0.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TAIKAI (TKAI) מידע שוק

שווי שוק $ 283.56K$ 283.56K $ 283.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 978.45K$ 978.45K $ 978.45K אספקת מחזור 86.94M 86.94M 86.94M אספקה כוללת 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של TAIKAI הוא $ 283.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TKAI הוא 86.94M, עם היצע כולל של 300000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 978.45K.