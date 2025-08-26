Tadpole (TAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00004038 $ 0.00004038 $ 0.00004038 24 שעות נמוך $ 0.00004325 $ 0.00004325 $ 0.00004325 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00004038$ 0.00004038 $ 0.00004038 גבוה 24 שעות $ 0.00004325$ 0.00004325 $ 0.00004325 שיא כל הזמנים $ 0.00617812$ 0.00617812 $ 0.00617812 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00001591$ 0.00001591 $ 0.00001591 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.22% שינוי מחיר (1D) -4.45% שינוי מחיר (7D) +1.65% שינוי מחיר (7D) +1.65%

Tadpole (TAD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00004124. במהלך 24 השעות האחרונות, TAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00004038 לבין שיא של $ 0.00004325, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00617812, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001591.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TAD השתנה ב -0.22% במהלך השעה האחרונה, -4.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tadpole (TAD) מידע שוק

שווי שוק $ 28.32K$ 28.32K $ 28.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.32K$ 28.32K $ 28.32K אספקת מחזור 690.00M 690.00M 690.00M אספקה כוללת 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Tadpole הוא $ 28.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TAD הוא 690.00M, עם היצע כולל של 690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.32K.