Syntor Ai (TOR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00154027 $ 0.00154027 $ 0.00154027 24 שעות נמוך $ 0.00171842 $ 0.00171842 $ 0.00171842 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00154027$ 0.00154027 $ 0.00154027 גבוה 24 שעות $ 0.00171842$ 0.00171842 $ 0.00171842 שיא כל הזמנים $ 0.03894081$ 0.03894081 $ 0.03894081 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00154027$ 0.00154027 $ 0.00154027 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.36% שינוי מחיר (1D) -8.58% שינוי מחיר (7D) -11.08% שינוי מחיר (7D) -11.08%

Syntor Ai (TOR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00155989. במהלך 24 השעות האחרונות, TOR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00154027 לבין שיא של $ 0.00171842, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TORהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03894081, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00154027.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOR השתנה ב +0.36% במהלך השעה האחרונה, -8.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Syntor Ai (TOR) מידע שוק

שווי שוק $ 129.94K$ 129.94K $ 129.94K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 155.55K$ 155.55K $ 155.55K אספקת מחזור 83.54M 83.54M 83.54M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Syntor Ai הוא $ 129.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOR הוא 83.54M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 155.55K.