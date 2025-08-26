עוד על TOR

Syntor Ai מחיר (TOR)

1 TOR ל USDמחיר חי:

$0.00155545
$0.00155545
-8.40%1D
Syntor Ai (TOR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:31:37 (UTC+8)

Syntor Ai (TOR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.36%

-8.58%

-11.08%

-11.08%

Syntor Ai (TOR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00155989. במהלך 24 השעות האחרונות, TOR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00154027 לבין שיא של $ 0.00171842, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TORהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03894081, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00154027.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOR השתנה ב +0.36% במהלך השעה האחרונה, -8.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Syntor Ai (TOR) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Syntor Ai הוא $ 129.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOR הוא 83.54M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 155.55K.

Syntor Ai (TOR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Syntor Aiל USDהיה $ -0.00014647557100765.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSyntor Ai ל USDהיה . $ -0.0006552403.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSyntor Ai ל USDהיה $ -0.0010969525.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Syntor Aiל USDהיה $ -0.01999438581819466.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00014647557100765-8.58%
30 ימים$ -0.0006552403-42.00%
60 ימים$ -0.0010969525-70.32%
90 ימים$ -0.01999438581819466-92.76%

מה זהSyntor Ai (TOR)

Syntor is building a scalable, interoperable ecosystem designed to power the next generation of Web3 applications through: ⚙️ Autonomous AI agents 📊 Synthetic data pipelines 💸 Seamless DeFi integration. .It's simply where AI agents live, trade and evolve on-chain. One where AI agents, synthetic data and DeFi collide to form the foundation of Web3 applications. A new world has arrived — where AI agents live, trade, and evolve on-chain. DeAI isn’t the future. It’s already unfolding.

Syntor Ai (TOR) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Syntor Aiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Syntor Ai (TOR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Syntor Ai (TOR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Syntor Ai.

בדוק את Syntor Ai תחזית המחיר עכשיו‏!

TOR למטבעות מקומיים

Syntor Ai (TOR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Syntor Ai (TOR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TOR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Syntor Ai (TOR)

כמה שווה Syntor Ai (TOR) היום?
החי TORהמחיר ב USD הוא 0.00155989 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TOR ל USD?
המחיר הנוכחי של TOR ל USD הוא $ 0.00155989. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Syntor Ai?
שווי השוק של TOR הוא $ 129.94K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TOR?
ההיצע במחזור של TOR הוא 83.54M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TOR?
‏‏TOR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03894081 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TOR?
TOR ‏‏רשם מחירATL של 0.00154027 USD.
מהו נפח המסחר של TOR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TOR הוא -- USD.
האם TOR יעלה השנה?
TOR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TOR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:31:37 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.