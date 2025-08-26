עוד על USDX

Synthetix USDx סֵמֶל

Synthetix USDx מחיר (USDX)

לא רשום

1 USDX ל USDמחיר חי:

$0.846824
$0.846824$0.846824
-1.40%1D
USD
Synthetix USDx (USDX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:46:54 (UTC+8)

Synthetix USDx (USDX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.846734
$ 0.846734$ 0.846734
24 שעות נמוך
$ 0.859748
$ 0.859748$ 0.859748
גבוה 24 שעות

$ 0.846734
$ 0.846734$ 0.846734

$ 0.859748
$ 0.859748$ 0.859748

$ 1.058
$ 1.058$ 1.058

$ 0.62038
$ 0.62038$ 0.62038

--

-1.42%

-11.09%

-11.09%

Synthetix USDx (USDX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.846824. במהלך 24 השעות האחרונות, USDX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.846734 לבין שיא של $ 0.859748, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.058, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.62038.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Synthetix USDx (USDX) מידע שוק

$ 236.09K
$ 236.09K$ 236.09K

--
----

$ 236.09K
$ 236.09K$ 236.09K

278.79K
278.79K 278.79K

278,791.0476523465
278,791.0476523465 278,791.0476523465

שווי השוק הנוכחי של Synthetix USDx הוא $ 236.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDX הוא 278.79K, עם היצע כולל של 278791.0476523465. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 236.09K.

Synthetix USDx (USDX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Synthetix USDxל USDהיה $ -0.0122079064390608.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSynthetix USDx ל USDהיה . $ -0.1203099793.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSynthetix USDx ל USDהיה $ -0.1300779248.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Synthetix USDxל USDהיה $ -0.1492046894548334.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0122079064390608-1.42%
30 ימים$ -0.1203099793-14.20%
60 ימים$ -0.1300779248-15.36%
90 ימים$ -0.1492046894548334-14.97%

מה זהSynthetix USDx (USDX)

Synthetix provides liquidity infrastructure for perps trading platforms. Users can deposit various assets to provide liquidity to markets that are build on the Synthetix Core system. Integrators build trading frontends and novel derivatives like leveraged tokens and automated trading strategies on top of Synthetix infrastructure to provide their users access to various trading products. Synthetix has live deployments on Ethereum, Base, Optimism, and Arbitrum.

Synthetix USDx (USDX) משאב

האתר הרשמי

Synthetix USDxתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Synthetix USDx (USDX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Synthetix USDx (USDX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Synthetix USDx.

בדוק את Synthetix USDx תחזית המחיר עכשיו‏!

USDX למטבעות מקומיים

Synthetix USDx (USDX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Synthetix USDx (USDX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USDX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Synthetix USDx (USDX)

כמה שווה Synthetix USDx (USDX) היום?
החי USDXהמחיר ב USD הוא 0.846824 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USDX ל USD?
המחיר הנוכחי של USDX ל USD הוא $ 0.846824. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Synthetix USDx?
שווי השוק של USDX הוא $ 236.09K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USDX?
ההיצע במחזור של USDX הוא 278.79K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USDX?
‏‏USDX השיג מחיר שיא (ATH) של 1.058 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USDX?
USDX ‏‏רשם מחירATL של 0.62038 USD.
מהו נפח המסחר של USDX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USDX הוא -- USD.
האם USDX יעלה השנה?
USDX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USDX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:46:54 (UTC+8)

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.