Synthetix USDx (USDX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.846734 $ 0.846734 $ 0.846734 24 שעות נמוך $ 0.859748 $ 0.859748 $ 0.859748 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.846734$ 0.846734 $ 0.846734 גבוה 24 שעות $ 0.859748$ 0.859748 $ 0.859748 שיא כל הזמנים $ 1.058$ 1.058 $ 1.058 המחיר הנמוך ביותר $ 0.62038$ 0.62038 $ 0.62038 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.42% שינוי מחיר (7D) -11.09% שינוי מחיר (7D) -11.09%

Synthetix USDx (USDX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.846824. במהלך 24 השעות האחרונות, USDX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.846734 לבין שיא של $ 0.859748, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.058, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.62038.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Synthetix USDx (USDX) מידע שוק

שווי שוק $ 236.09K$ 236.09K $ 236.09K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 236.09K$ 236.09K $ 236.09K אספקת מחזור 278.79K 278.79K 278.79K אספקה כוללת 278,791.0476523465 278,791.0476523465 278,791.0476523465

שווי השוק הנוכחי של Synthetix USDx הוא $ 236.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDX הוא 278.79K, עם היצע כולל של 278791.0476523465. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 236.09K.