Synthetify (SNY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00278393 $ 0.00278393 $ 0.00278393 24 שעות נמוך $ 0.00285335 $ 0.00285335 $ 0.00285335 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00278393$ 0.00278393 $ 0.00278393 גבוה 24 שעות $ 0.00285335$ 0.00285335 $ 0.00285335 שיא כל הזמנים $ 7.42$ 7.42 $ 7.42 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00180255$ 0.00180255 $ 0.00180255 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.81% שינוי מחיר (1D) -0.74% שינוי מחיר (7D) +11.58% שינוי מחיר (7D) +11.58%

Synthetify (SNY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00279093. במהלך 24 השעות האחרונות, SNY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00278393 לבין שיא של $ 0.00285335, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SNYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.42, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00180255.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SNY השתנה ב -0.81% במהלך השעה האחרונה, -0.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Synthetify (SNY) מידע שוק

שווי שוק $ 32.18K$ 32.18K $ 32.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 278.39K$ 278.39K $ 278.39K אספקת מחזור 11.56M 11.56M 11.56M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Synthetify הוא $ 32.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SNY הוא 11.56M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 278.39K.