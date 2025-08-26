עוד על SNY

Synthetify סֵמֶל

Synthetify מחיר (SNY)

לא רשום

1 SNY ל USDמחיר חי:

mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Synthetify (SNY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:44:11 (UTC+8)

Synthetify (SNY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
Synthetify (SNY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00279093. במהלך 24 השעות האחרונות, SNY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00278393 לבין שיא של $ 0.00285335, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SNYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.42, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00180255.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SNY השתנה ב -0.81% במהלך השעה האחרונה, -0.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Synthetify (SNY) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Synthetify הוא $ 32.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SNY הוא 11.56M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 278.39K.

Synthetify (SNY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Synthetifyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSynthetify ל USDהיה . $ -0.0000531443.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSynthetify ל USDהיה $ -0.0005837478.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Synthetifyל USDהיה $ +0.000205033628821802.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.74%
30 ימים$ -0.0000531443-1.90%
60 ימים$ -0.0005837478-20.91%
90 ימים$ +0.000205033628821802+7.93%

מה זהSynthetify (SNY)

"Synthetify is an upcoming synthetic assets platform, fully built on top of the Solana blockchain. The platform aims to provide a bridge between cryptocurrencies, stocks, fiat money and other financial instruments directly from one decentralized exchange. Synthetify solves critical problems of other Synthetic assets platforms, like high fees, long confirmation times and losses caused by arbitrage during sharp market moves. Solana blockchain offers orders of magnitude better performance than any other layer one blockchain available on the market right now and thanks to low fees and fast confirmation time is perfect bedrock for applications like Synthetify. Synthetify will introduce its own token that will act as collateral for synthetic assets, reduce fees on Synthetify exchange and hold voting power during governance decisions."

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

Synthetify (SNY) משאב

האתר הרשמי

Synthetifyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Synthetify (SNY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Synthetify (SNY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Synthetify.

בדוק את Synthetify תחזית המחיר עכשיו‏!

SNY למטבעות מקומיים

Synthetify (SNY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Synthetify (SNY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SNY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Synthetify (SNY)

כמה שווה Synthetify (SNY) היום?
החי SNYהמחיר ב USD הוא 0.00279093 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SNY ל USD?
המחיר הנוכחי של SNY ל USD הוא $ 0.00279093. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Synthetify?
שווי השוק של SNY הוא $ 32.18K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SNY?
ההיצע במחזור של SNY הוא 11.56M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SNY?
‏‏SNY השיג מחיר שיא (ATH) של 7.42 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SNY?
SNY ‏‏רשם מחירATL של 0.00180255 USD.
מהו נפח המסחר של SNY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SNY הוא -- USD.
האם SNY יעלה השנה?
SNY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SNY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:44:11 (UTC+8)

