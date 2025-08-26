עוד על SYNDOG

Synthesizer Dog סֵמֶל

Synthesizer Dog מחיר (SYNDOG)

לא רשום

1 SYNDOG ל USDמחיר חי:

$0.00021845
$0.00021845$0.00021845
-7.50%1D
USD
Synthesizer Dog (SYNDOG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:46:45 (UTC+8)

Synthesizer Dog (SYNDOG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01089851
$ 0.01089851$ 0.01089851

$ 0
$ 0$ 0

+0.51%

-7.51%

-25.98%

-25.98%

Synthesizer Dog (SYNDOG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SYNDOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SYNDOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01089851, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SYNDOG השתנה ב +0.51% במהלך השעה האחרונה, -7.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-25.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Synthesizer Dog (SYNDOG) מידע שוק

$ 210.16K
$ 210.16K$ 210.16K

--
----

$ 210.16K
$ 210.16K$ 210.16K

959.29M
959.29M 959.29M

959,286,183.4815775
959,286,183.4815775 959,286,183.4815775

שווי השוק הנוכחי של Synthesizer Dog הוא $ 210.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SYNDOG הוא 959.29M, עם היצע כולל של 959286183.4815775. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 210.16K.

Synthesizer Dog (SYNDOG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Synthesizer Dogל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSynthesizer Dog ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSynthesizer Dog ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Synthesizer Dogל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.51%
30 ימים$ 0-26.68%
60 ימים$ 0-34.69%
90 ימים$ 0--

מה זהSynthesizer Dog (SYNDOG)

$SYNDOG - Synthesizer Dog is an iconic meme featuring a dachshund playing an electronic keyboard, or synthesizer, from a building rooftop. Since $SYNDOG debuted in late 2022, videos of the talented wiener dog have been going viral on TikTok and other social media mediums ever since. The virtuoso canine known as Synthesizer Dog has since become a symbol of internet culture and meme’d into the archives of our memories - causing laughter and smiles all over the world.

Synthesizer Dog (SYNDOG) משאב

האתר הרשמי

Synthesizer Dogתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Synthesizer Dog (SYNDOG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Synthesizer Dog (SYNDOG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Synthesizer Dog.

בדוק את Synthesizer Dog תחזית המחיר עכשיו‏!

SYNDOG למטבעות מקומיים

Synthesizer Dog (SYNDOG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Synthesizer Dog (SYNDOG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SYNDOG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Synthesizer Dog (SYNDOG)

כמה שווה Synthesizer Dog (SYNDOG) היום?
החי SYNDOGהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SYNDOG ל USD?
המחיר הנוכחי של SYNDOG ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Synthesizer Dog?
שווי השוק של SYNDOG הוא $ 210.16K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SYNDOG?
ההיצע במחזור של SYNDOG הוא 959.29M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SYNDOG?
‏‏SYNDOG השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01089851 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SYNDOG?
SYNDOG ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SYNDOG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SYNDOG הוא -- USD.
האם SYNDOG יעלה השנה?
SYNDOG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SYNDOG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:46:45 (UTC+8)

