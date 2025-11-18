SynthesizeAI מחיר היום

מחיר SynthesizeAI (SYNTH) בזמן אמת היום הוא $ 0.00004549, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SYNTH ל USD הוא $ 0.00004549 לכל SYNTH.

SynthesizeAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 43,716, עם היצע במחזור של 961.00M SYNTH. ב‑24 השעות האחרונות, SYNTH סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00169867, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00004364.

ביצועים לטווח קצר, SYNTH נע ב -- בשעה האחרונה ו -19.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SynthesizeAI (SYNTH) מידע שוק

שווי שוק $ 43.72K$ 43.72K $ 43.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 45.49K$ 45.49K $ 45.49K אספקת מחזור 961.00M 961.00M 961.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SynthesizeAI הוא $ 43.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SYNTH הוא 961.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.49K.