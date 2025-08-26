SYNO Finance (SYNO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.084796 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.60% שינוי מחיר (7D) -21.62%

SYNO Finance (SYNO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SYNO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SYNOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.084796, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SYNO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SYNO Finance (SYNO) מידע שוק

שווי שוק $ 90.17K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 271.27K אספקת מחזור 265.91M אספקה כוללת 800,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SYNO Finance הוא $ 90.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SYNO הוא 265.91M, עם היצע כולל של 800000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 271.27K.