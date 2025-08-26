עוד על SYNO

SYNO מידע על מחיר

SYNO מסמך לבן

SYNO אתר רשמי

SYNO טוקניומיקה

SYNO תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

SYNO Finance סֵמֶל

SYNO Finance מחיר (SYNO)

לא רשום

1 SYNO ל USDמחיר חי:

$0.00033908
$0.00033908$0.00033908
+0.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
SYNO Finance (SYNO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:05:47 (UTC+8)

SYNO Finance (SYNO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.084796
$ 0.084796$ 0.084796

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.60%

-21.62%

-21.62%

SYNO Finance (SYNO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SYNO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SYNOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.084796, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SYNO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SYNO Finance (SYNO) מידע שוק

$ 90.17K
$ 90.17K$ 90.17K

--
----

$ 271.27K
$ 271.27K$ 271.27K

265.91M
265.91M 265.91M

800,000,000.0
800,000,000.0 800,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SYNO Finance הוא $ 90.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SYNO הוא 265.91M, עם היצע כולל של 800000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 271.27K.

SYNO Finance (SYNO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SYNO Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSYNO Finance ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSYNO Finance ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SYNO Financeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.60%
30 ימים$ 0-41.03%
60 ימים$ 0-33.07%
90 ימים$ 0--

מה זהSYNO Finance (SYNO)

Synonym Finance is a cross chain money market built on Wormhole, with SYNO token as the governance token that is also eligible for fee distribution.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

SYNO Finance (SYNO) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

SYNO Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SYNO Finance (SYNO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SYNO Finance (SYNO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SYNO Finance.

בדוק את SYNO Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

SYNO למטבעות מקומיים

SYNO Finance (SYNO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SYNO Finance (SYNO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SYNO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SYNO Finance (SYNO)

כמה שווה SYNO Finance (SYNO) היום?
החי SYNOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SYNO ל USD?
המחיר הנוכחי של SYNO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SYNO Finance?
שווי השוק של SYNO הוא $ 90.17K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SYNO?
ההיצע במחזור של SYNO הוא 265.91M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SYNO?
‏‏SYNO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.084796 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SYNO?
SYNO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SYNO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SYNO הוא -- USD.
האם SYNO יעלה השנה?
SYNO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SYNO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:05:47 (UTC+8)

SYNO Finance (SYNO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.