Syncus (SYNC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.081826$ 0.081826 $ 0.081826 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0000083$ 0.0000083 $ 0.0000083 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +0.58% שינוי מחיר (7D) +0.58%

Syncus (SYNC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00004743. במהלך 24 השעות האחרונות, SYNC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SYNCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.081826, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000083.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SYNC השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Syncus (SYNC) מידע שוק

שווי שוק $ 204.16K$ 204.16K $ 204.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 204.16K$ 204.16K $ 204.16K אספקת מחזור 4.30B 4.30B 4.30B אספקה כוללת 4,304,762,550.44943 4,304,762,550.44943 4,304,762,550.44943

שווי השוק הנוכחי של Syncus הוא $ 204.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SYNC הוא 4.30B, עם היצע כולל של 4304762550.44943. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 204.16K.