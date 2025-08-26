SYMMIO (SYMM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.017344 $ 0.017344 $ 0.017344 24 שעות נמוך $ 0.02075065 $ 0.02075065 $ 0.02075065 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.017344$ 0.017344 $ 0.017344 גבוה 24 שעות $ 0.02075065$ 0.02075065 $ 0.02075065 שיא כל הזמנים $ 0.150809$ 0.150809 $ 0.150809 המחיר הנמוך ביותר $ 0.017344$ 0.017344 $ 0.017344 שינוי מחיר (שעה אחת) -5.09% שינוי מחיר (1D) -15.94% שינוי מחיר (7D) -23.43% שינוי מחיר (7D) -23.43%

SYMMIO (SYMM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01741507. במהלך 24 השעות האחרונות, SYMM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.017344 לבין שיא של $ 0.02075065, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SYMMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.150809, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.017344.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SYMM השתנה ב -5.09% במהלך השעה האחרונה, -15.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SYMMIO (SYMM) מידע שוק

שווי שוק $ 9.30M$ 9.30M $ 9.30M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.22M$ 12.22M $ 12.22M אספקת מחזור 534.10M 534.10M 534.10M אספקה כוללת 701,968,099.976411 701,968,099.976411 701,968,099.976411

שווי השוק הנוכחי של SYMMIO הוא $ 9.30M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SYMM הוא 534.10M, עם היצע כולל של 701968099.976411. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.22M.