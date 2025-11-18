Symbiosis SyBTC מחיר היום

מחיר Symbiosis SyBTC (SYBTC) בזמן אמת היום הוא $ 91,117, עם שינוי של 4.60% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SYBTC ל USD הוא $ 91,117 לכל SYBTC.

Symbiosis SyBTC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 914,554, עם היצע במחזור של 10.04 SYBTC. ב‑24 השעות האחרונות, SYBTC סחר בין $ 89,100 (נמוך) ל $ 95,772 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 126,825, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 74,649.

ביצועים לטווח קצר, SYBTC נע ב +0.81% בשעה האחרונה ו -13.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Symbiosis SyBTC (SYBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 914.55K$ 914.55K $ 914.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 914.55K$ 914.55K $ 914.55K אספקת מחזור 10.04 10.04 10.04 אספקה כוללת 10.03794927 10.03794927 10.03794927

