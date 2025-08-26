עוד על SIS

SIS מידע על מחיר

SIS אתר רשמי

SIS טוקניומיקה

SIS תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Symbiosis סֵמֶל

Symbiosis מחיר (SIS)

לא רשום

1 SIS ל USDמחיר חי:

$0.063588
$0.063588$0.063588
-1.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Symbiosis (SIS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:04:01 (UTC+8)

Symbiosis (SIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.062495
$ 0.062495$ 0.062495
24 שעות נמוך
$ 0.06621
$ 0.06621$ 0.06621
גבוה 24 שעות

$ 0.062495
$ 0.062495$ 0.062495

$ 0.06621
$ 0.06621$ 0.06621

$ 5.59
$ 5.59$ 5.59

$ 0.0451631
$ 0.0451631$ 0.0451631

+0.18%

-1.40%

+7.59%

+7.59%

Symbiosis (SIS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.063588. במהלך 24 השעות האחרונות, SIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.062495 לבין שיא של $ 0.06621, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.59, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0451631.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SIS השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, -1.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Symbiosis (SIS) מידע שוק

$ 4.15M
$ 4.15M$ 4.15M

--
----

$ 6.34M
$ 6.34M$ 6.34M

65.32M
65.32M 65.32M

99,741,144.99302
99,741,144.99302 99,741,144.99302

שווי השוק הנוכחי של Symbiosis הוא $ 4.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SIS הוא 65.32M, עם היצע כולל של 99741144.99302. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.34M.

Symbiosis (SIS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Symbiosisל USDהיה $ -0.00090380700068441.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSymbiosis ל USDהיה . $ -0.0059292376.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSymbiosis ל USDהיה $ +0.0131084881.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Symbiosisל USDהיה $ -0.00144283253738545.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00090380700068441-1.40%
30 ימים$ -0.0059292376-9.32%
60 ימים$ +0.0131084881+20.61%
90 ימים$ -0.00144283253738545-2.21%

מה זהSymbiosis (SIS)

Symbiosis, a decentralized multi-chain liquidity protocol, is called. It allows users to exchange tokens between all chains while remaining the sole owner of the funds. The following requirements are met by the Symbiosis protocol: Uniswap-like UX, but simple There are no additional wallets, waiting times, or additional steps required to complete a swap. Fully decentralized It connects any chain that receives enough market attention. Our ultimate goal is to connect all networks. Non-Custodial Symbiosis staff and no other individual have access to user funds. Limitless cross-chain Liquidity It targets as many token pairs across all chains as possible while offering the best prices to swap between any token pair.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Symbiosis (SIS) משאב

האתר הרשמי

Symbiosisתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Symbiosis (SIS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Symbiosis (SIS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Symbiosis.

בדוק את Symbiosis תחזית המחיר עכשיו‏!

SIS למטבעות מקומיים

Symbiosis (SIS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Symbiosis (SIS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SIS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Symbiosis (SIS)

כמה שווה Symbiosis (SIS) היום?
החי SISהמחיר ב USD הוא 0.063588 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SIS ל USD?
המחיר הנוכחי של SIS ל USD הוא $ 0.063588. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Symbiosis?
שווי השוק של SIS הוא $ 4.15M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SIS?
ההיצע במחזור של SIS הוא 65.32M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SIS?
‏‏SIS השיג מחיר שיא (ATH) של 5.59 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SIS?
SIS ‏‏רשם מחירATL של 0.0451631 USD.
מהו נפח המסחר של SIS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SIS הוא -- USD.
האם SIS יעלה השנה?
SIS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SIS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:04:01 (UTC+8)

Symbiosis (SIS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.