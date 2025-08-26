Symbiosis (SIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.062495 $ 0.062495 $ 0.062495 24 שעות נמוך $ 0.06621 $ 0.06621 $ 0.06621 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.062495$ 0.062495 $ 0.062495 גבוה 24 שעות $ 0.06621$ 0.06621 $ 0.06621 שיא כל הזמנים $ 5.59$ 5.59 $ 5.59 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0451631$ 0.0451631 $ 0.0451631 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.18% שינוי מחיר (1D) -1.40% שינוי מחיר (7D) +7.59% שינוי מחיר (7D) +7.59%

Symbiosis (SIS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.063588. במהלך 24 השעות האחרונות, SIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.062495 לבין שיא של $ 0.06621, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.59, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0451631.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SIS השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, -1.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Symbiosis (SIS) מידע שוק

שווי שוק $ 4.15M$ 4.15M $ 4.15M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.34M$ 6.34M $ 6.34M אספקת מחזור 65.32M 65.32M 65.32M אספקה כוללת 99,741,144.99302 99,741,144.99302 99,741,144.99302

שווי השוק הנוכחי של Symbiosis הוא $ 4.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SIS הוא 65.32M, עם היצע כולל של 99741144.99302. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.34M.