עוד על FIUSD

FIUSD מידע על מחיר

FIUSD אתר רשמי

FIUSD טוקניומיקה

FIUSD תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Sygnum FIUSD Liquidity Fund סֵמֶל

Sygnum FIUSD Liquidity Fund מחיר (FIUSD)

לא רשום

1 FIUSD ל USDמחיר חי:

$11,552.66
$11,552.66$11,552.66
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:52:42 (UTC+8)

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 11,552.66
$ 11,552.66$ 11,552.66
24 שעות נמוך
$ 11,552.66
$ 11,552.66$ 11,552.66
גבוה 24 שעות

$ 11,552.66
$ 11,552.66$ 11,552.66

$ 11,552.66
$ 11,552.66$ 11,552.66

$ 11,552.66
$ 11,552.66$ 11,552.66

$ 11,251.76
$ 11,251.76$ 11,251.76

0.00%

0.00%

+0.09%

+0.09%

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $11,552.66. במהלך 24 השעות האחרונות, FIUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 11,552.66 לבין שיא של $ 11,552.66, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FIUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 11,552.66, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 11,251.76.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FIUSD השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) מידע שוק

$ 48.47M
$ 48.47M$ 48.47M

--
----

$ 48.47M
$ 48.47M$ 48.47M

4.20K
4.20K 4.20K

4,196.0
4,196.0 4,196.0

שווי השוק הנוכחי של Sygnum FIUSD Liquidity Fund הוא $ 48.47M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FIUSD הוא 4.20K, עם היצע כולל של 4196.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.47M.

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Sygnum FIUSD Liquidity Fundל USDהיה $ 0.0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSygnum FIUSD Liquidity Fund ל USDהיה . $ +39.3841732060.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSygnum FIUSD Liquidity Fund ל USDהיה $ +82.9919989080.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Sygnum FIUSD Liquidity Fundל USDהיה $ +121.36.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0.00.00%
30 ימים$ +39.3841732060+0.34%
60 ימים$ +82.9919989080+0.72%
90 ימים$ +121.36+1.06%

מה זהSygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD)

This project focuses on the tokenization of Fidelity International's Money Market Fund by Sygnum Bank, specifically the Fidelity Institutional Liquidity Fund (ILF) USD Fund Class G Acc. Sygnum Bank is the token issuer of the above mentioned.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) משאב

האתר הרשמי

Sygnum FIUSD Liquidity Fundתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sygnum FIUSD Liquidity Fund.

בדוק את Sygnum FIUSD Liquidity Fund תחזית המחיר עכשיו‏!

FIUSD למטבעות מקומיים

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FIUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD)

כמה שווה Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) היום?
החי FIUSDהמחיר ב USD הוא 11,552.66 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FIUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של FIUSD ל USD הוא $ 11,552.66. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sygnum FIUSD Liquidity Fund?
שווי השוק של FIUSD הוא $ 48.47M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FIUSD?
ההיצע במחזור של FIUSD הוא 4.20K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FIUSD?
‏‏FIUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 11,552.66 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FIUSD?
FIUSD ‏‏רשם מחירATL של 11,251.76 USD.
מהו נפח המסחר של FIUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FIUSD הוא -- USD.
האם FIUSD יעלה השנה?
FIUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FIUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:52:42 (UTC+8)

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.