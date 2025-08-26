עוד על SYBTC

SyBTC סֵמֶל

SyBTC מחיר (SYBTC)

1 SYBTC ל USDמחיר חי:

$109,145
$109,145
-2.70%1D
SyBTC (SYBTC) טבלת מחירים חיה
SyBTC (SYBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 108,951
$ 108,951
24 שעות נמוך
$ 113,455
$ 113,455
גבוה 24 שעות

$ 108,951
$ 108,951

$ 113,455
$ 113,455

$ 124,301
$ 124,301

$ 74,649
$ 74,649

-0.12%

-2.77%

-5.81%

-5.81%

SyBTC (SYBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $109,146. במהלך 24 השעות האחרונות, SYBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 108,951 לבין שיא של $ 113,455, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SYBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 124,301, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 74,649.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SYBTC השתנה ב -0.12% במהלך השעה האחרונה, -2.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SyBTC (SYBTC) מידע שוק

$ 784.99K
$ 784.99K

--
--

$ 784.99K
$ 784.99K

7.19
7.19

7.19147582
7.19147582

שווי השוק הנוכחי של SyBTC הוא $ 784.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SYBTC הוא 7.19, עם היצע כולל של 7.19147582. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 784.99K.

SyBTC (SYBTC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SyBTCל USDהיה $ -3,113.4472155784.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSyBTC ל USDהיה . $ -8,168.8140780000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSyBTC ל USDהיה $ +2,576.0529774000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SyBTCל USDהיה $ +266.76802593218.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -3,113.4472155784-2.77%
30 ימים$ -8,168.8140780000-7.48%
60 ימים$ +2,576.0529774000+2.36%
90 ימים$ +266.76802593218+0.25%

מה זהSyBTC (SYBTC)

Symbiosis Finance is a multi-chain liquidity protocol. The platform aggregates exchange liquidity across EVM and selected non-EVM networks including TRON, Bitcoin, BNB, etc. Symbiosis Finance aims to solve a problem of liquidity transfer across multiple chains. With various bridges and swap platforms that currently create liquidity fragmentation, Symbiosis stands out as a unified easy-to-use solution that provides asset swap and liquidity transfer with one click and one transaction. $SIS is a native token of Symbiosis Finance protocol deployed on Ethereum, BNB, Scroll, ZK Sync Era, Arbitrum One, and Linea. The use cases originally designed for SIS include governance for the Symbiosis Protocol DAO and Treasury, protocol security, veSIS staking and rewarding incentives for Liquidity Provision. By staking SIS token within the Ethereum, BNB or zkSync networks, users can earn rewards. According to the website of the project, the SIS token additionally utilizes a liquidity rewarding program that includes ve (Vote Escrow) token - veSIS.

SyBTC (SYBTC) משאב

האתר הרשמי

SyBTCתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SyBTC (SYBTC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SyBTC (SYBTC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SyBTC.

בדוק את SyBTC תחזית המחיר עכשיו‏!

SYBTC למטבעות מקומיים

SyBTC (SYBTC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SyBTC (SYBTC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SYBTC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SyBTC (SYBTC)

כמה שווה SyBTC (SYBTC) היום?
החי SYBTCהמחיר ב USD הוא 109,146 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SYBTC ל USD?
המחיר הנוכחי של SYBTC ל USD הוא $ 109,146. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SyBTC?
שווי השוק של SYBTC הוא $ 784.99K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SYBTC?
ההיצע במחזור של SYBTC הוא 7.19 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SYBTC?
‏‏SYBTC השיג מחיר שיא (ATH) של 124,301 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SYBTC?
SYBTC ‏‏רשם מחירATL של 74,649 USD.
מהו נפח המסחר של SYBTC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SYBTC הוא -- USD.
האם SYBTC יעלה השנה?
SYBTC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SYBTC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.