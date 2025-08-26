SyBTC (SYBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 108,951 $ 108,951 $ 108,951 24 שעות נמוך $ 113,455 $ 113,455 $ 113,455 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 108,951$ 108,951 $ 108,951 גבוה 24 שעות $ 113,455$ 113,455 $ 113,455 שיא כל הזמנים $ 124,301$ 124,301 $ 124,301 המחיר הנמוך ביותר $ 74,649$ 74,649 $ 74,649 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.12% שינוי מחיר (1D) -2.77% שינוי מחיר (7D) -5.81% שינוי מחיר (7D) -5.81%

SyBTC (SYBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $109,146. במהלך 24 השעות האחרונות, SYBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 108,951 לבין שיא של $ 113,455, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SYBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 124,301, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 74,649.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SYBTC השתנה ב -0.12% במהלך השעה האחרונה, -2.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SyBTC (SYBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 784.99K$ 784.99K $ 784.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 784.99K$ 784.99K $ 784.99K אספקת מחזור 7.19 7.19 7.19 אספקה כוללת 7.19147582 7.19147582 7.19147582

שווי השוק הנוכחי של SyBTC הוא $ 784.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SYBTC הוא 7.19, עם היצע כולל של 7.19147582. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 784.99K.