Swole Chad Doge מחיר היום

מחיר Swole Chad Doge (SWOGE) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 15.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SWOGE ל USD הוא -- לכל SWOGE.

Swole Chad Doge כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 89,277, עם היצע במחזור של 999.71M SWOGE. ב‑24 השעות האחרונות, SWOGE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0021127, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SWOGE נע ב -0.34% בשעה האחרונה ו +3.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Swole Chad Doge (SWOGE) מידע שוק

שווי שוק $ 89.28K$ 89.28K $ 89.28K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 89.28K$ 89.28K $ 89.28K אספקת מחזור 999.71M 999.71M 999.71M אספקה כוללת 999,706,982.435658 999,706,982.435658 999,706,982.435658

שווי השוק הנוכחי של Swole Chad Doge הוא $ 89.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SWOGE הוא 999.71M, עם היצע כולל של 999706982.435658. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 89.28K.