Swerve (SWRV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00626258 $ 0.00626258 $ 0.00626258 24 שעות נמוך $ 0.0068229 $ 0.0068229 $ 0.0068229 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00626258$ 0.00626258 $ 0.00626258 גבוה 24 שעות $ 0.0068229$ 0.0068229 $ 0.0068229 שיא כל הזמנים $ 39.04$ 39.04 $ 39.04 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00329114$ 0.00329114 $ 0.00329114 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.88% שינוי מחיר (1D) -1.95% שינוי מחיר (7D) +11.01% שינוי מחיר (7D) +11.01%

Swerve (SWRV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00643374. במהלך 24 השעות האחרונות, SWRV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00626258 לבין שיא של $ 0.0068229, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SWRVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 39.04, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00329114.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SWRV השתנה ב +0.88% במהלך השעה האחרונה, -1.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Swerve (SWRV) מידע שוק

שווי שוק $ 119.07K$ 119.07K $ 119.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 136.50K$ 136.50K $ 136.50K אספקת מחזור 18.52M 18.52M 18.52M אספקה כוללת 21,230,110.1128234 21,230,110.1128234 21,230,110.1128234

שווי השוק הנוכחי של Swerve הוא $ 119.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SWRV הוא 18.52M, עם היצע כולל של 21230110.1128234. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 136.50K.