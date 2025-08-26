Swell Ethereum (SWETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 4,739.95 גבוה 24 שעות $ 5,204.33 שיא כל הזמנים $ 5,370.2 המחיר הנמוך ביותר $ 1,516.13 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.17% שינוי מחיר (1D) -8.75% שינוי מחיר (7D) +1.66%

Swell Ethereum (SWETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,742.57. במהלך 24 השעות האחרונות, SWETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,739.95 לבין שיא של $ 5,204.33, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SWETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,370.2, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,516.13.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SWETH השתנה ב -2.17% במהלך השעה האחרונה, -8.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Swell Ethereum (SWETH) מידע שוק

שווי שוק $ 575.36M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 575.38M אספקת מחזור 121.32K אספקה כוללת 121,326.478319651

שווי השוק הנוכחי של Swell Ethereum הוא $ 575.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SWETH הוא 121.32K, עם היצע כולל של 121326.478319651. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 575.38M.