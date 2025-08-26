עוד על SWETH

Swell Ethereum מחיר (SWETH)

לא רשום

1 SWETH ל USDמחיר חי:

$4,748.41
$4,748.41$4,748.41
-8.60%1D
Swell Ethereum (SWETH) טבלת מחירים חיה
Swell Ethereum (SWETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 4,739.95
$ 4,739.95$ 4,739.95
24 שעות נמוך
$ 5,204.33
$ 5,204.33$ 5,204.33
גבוה 24 שעות

$ 4,739.95
$ 4,739.95$ 4,739.95

$ 5,204.33
$ 5,204.33$ 5,204.33

$ 5,370.2
$ 5,370.2$ 5,370.2

$ 1,516.13
$ 1,516.13$ 1,516.13

-2.17%

-8.75%

+1.66%

+1.66%

Swell Ethereum (SWETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,742.57. במהלך 24 השעות האחרונות, SWETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,739.95 לבין שיא של $ 5,204.33, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SWETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,370.2, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,516.13.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SWETH השתנה ב -2.17% במהלך השעה האחרונה, -8.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Swell Ethereum (SWETH) מידע שוק

$ 575.36M
$ 575.36M$ 575.36M

--
----

$ 575.38M
$ 575.38M$ 575.38M

121.32K
121.32K 121.32K

121,326.478319651
121,326.478319651 121,326.478319651

שווי השוק הנוכחי של Swell Ethereum הוא $ 575.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SWETH הוא 121.32K, עם היצע כולל של 121326.478319651. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 575.38M.

Swell Ethereum (SWETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Swell Ethereumל USDהיה $ -454.82659870139.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSwell Ethereum ל USDהיה . $ +762.7679261510.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSwell Ethereum ל USDהיה $ +3,741.4751264100.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Swell Ethereumל USDהיה $ +1,826.375151240293.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -454.82659870139-8.75%
30 ימים$ +762.7679261510+16.08%
60 ימים$ +3,741.4751264100+78.89%
90 ימים$ +1,826.375151240293+62.63%

מה זהSwell Ethereum (SWETH)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Swell Ethereum (SWETH) משאב

האתר הרשמי

Swell Ethereumתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Swell Ethereum (SWETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Swell Ethereum (SWETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Swell Ethereum.

בדוק את Swell Ethereum תחזית המחיר עכשיו‏!

SWETH למטבעות מקומיים

Swell Ethereum (SWETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Swell Ethereum (SWETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SWETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Swell Ethereum (SWETH)

כמה שווה Swell Ethereum (SWETH) היום?
החי SWETHהמחיר ב USD הוא 4,742.57 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SWETH ל USD?
המחיר הנוכחי של SWETH ל USD הוא $ 4,742.57. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Swell Ethereum?
שווי השוק של SWETH הוא $ 575.36M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SWETH?
ההיצע במחזור של SWETH הוא 121.32K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SWETH?
‏‏SWETH השיג מחיר שיא (ATH) של 5,370.2 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SWETH?
SWETH ‏‏רשם מחירATL של 1,516.13 USD.
מהו נפח המסחר של SWETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SWETH הוא -- USD.
האם SWETH יעלה השנה?
SWETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SWETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:49:58 (UTC+8)

