Sway Social (SWAY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00103647. במהלך 24 השעות האחרונות, SWAY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0010015 לבין שיא של $ 0.00107284, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SWAYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.258453, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00086407.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SWAY השתנה ב +0.35% במהלך השעה האחרונה, -3.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Sway Social הוא $ 51.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SWAY הוא 49.46M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 103.65K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Sway Socialל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSway Social ל USDהיה . $ -0.0000289140.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSway Social ל USDהיה $ -0.0000180782.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Sway Socialל USDהיה $ +0.0000491196509303168.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-3.35%
|30 ימים
|$ -0.0000289140
|-2.78%
|60 ימים
|$ -0.0000180782
|-1.74%
|90 ימים
|$ +0.0000491196509303168
|+4.97%
Sway Social is the first social protocol for Metacreators that uses NFTs to translate social capital into an asset class. This allows anyone to monetize their Metaverse on their terms. Every building block in Metaverse — game item, avatar, collectible, social media post, land title, etc. — is an NFT. Behind every NFT creator is a community that establishes the value of creator's social capital. In traditional Web 2 social media platforms, the number of ‘Likes’ or ‘Followers’ is directly correlated to their earnings power. Creator is primarily valued by the number of followers he can engage with. Sway introduces a web3 equivalent model where social capital is translated into an asset class. Instead of ‘following‘ a creator, participants can stake with their creator pool. Value is established based on the pool participation TVL. Stakeholders are providing a social underwriting facility for creators through a subDAO.
