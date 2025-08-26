Sway Social (SWAY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0010015 $ 0.0010015 $ 0.0010015 24 שעות נמוך $ 0.00107284 $ 0.00107284 $ 0.00107284 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0010015$ 0.0010015 $ 0.0010015 גבוה 24 שעות $ 0.00107284$ 0.00107284 $ 0.00107284 שיא כל הזמנים $ 0.258453$ 0.258453 $ 0.258453 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00086407$ 0.00086407 $ 0.00086407 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.35% שינוי מחיר (1D) -3.35% שינוי מחיר (7D) -1.41% שינוי מחיר (7D) -1.41%

Sway Social (SWAY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00103647. במהלך 24 השעות האחרונות, SWAY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0010015 לבין שיא של $ 0.00107284, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SWAYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.258453, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00086407.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SWAY השתנה ב +0.35% במהלך השעה האחרונה, -3.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sway Social (SWAY) מידע שוק

שווי שוק $ 51.27K$ 51.27K $ 51.27K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 103.65K$ 103.65K $ 103.65K אספקת מחזור 49.46M 49.46M 49.46M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Sway Social הוא $ 51.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SWAY הוא 49.46M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 103.65K.