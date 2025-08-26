עוד על SWPR

Swapr סֵמֶל

Swapr מחיר (SWPR)

לא רשום

1 SWPR ל USDמחיר חי:

$0.01568694
$0.01568694$0.01568694
-8.00%1D
USD
Swapr (SWPR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:31:11 (UTC+8)

Swapr (SWPR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01562013
$ 0.01562013$ 0.01562013
24 שעות נמוך
$ 0.01718986
$ 0.01718986$ 0.01718986
גבוה 24 שעות

$ 0.01562013
$ 0.01562013$ 0.01562013

$ 0.01718986
$ 0.01718986$ 0.01718986

$ 0.318784
$ 0.318784$ 0.318784

$ 0.00286569
$ 0.00286569$ 0.00286569

+0.21%

-7.42%

-0.44%

-0.44%

Swapr (SWPR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01579458. במהלך 24 השעות האחרונות, SWPR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01562013 לבין שיא של $ 0.01718986, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SWPRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.318784, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00286569.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SWPR השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, -7.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Swapr (SWPR) מידע שוק

$ 619.95K
$ 619.95K$ 619.95K

--
----

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

39.52M
39.52M 39.52M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Swapr הוא $ 619.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SWPR הוא 39.52M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.57M.

Swapr (SWPR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Swaprל USDהיה $ -0.00126633611086408.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSwapr ל USDהיה . $ +0.0025984911.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSwapr ל USDהיה $ +0.0127519831.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Swaprל USDהיה $ +0.006276737607455782.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00126633611086408-7.42%
30 ימים$ +0.0025984911+16.45%
60 ימים$ +0.0127519831+80.74%
90 ימים$ +0.006276737607455782+65.95%

מה זהSwapr (SWPR)

Swapr is a multi-chain automated market maker (AMM), deployed on Ethereum mainnet, xDai, and Arbitrum. Swapr is the first AMM to allow for adjustable swap fees through governance, as well as the first DAO deployed DeFi protocol on Ethereum; developed organically within the DXdao community.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Swapr (SWPR) משאב

האתר הרשמי

Swaprתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Swapr (SWPR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Swapr (SWPR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Swapr.

בדוק את Swapr תחזית המחיר עכשיו‏!

SWPR למטבעות מקומיים

Swapr (SWPR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Swapr (SWPR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SWPR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Swapr (SWPR)

כמה שווה Swapr (SWPR) היום?
החי SWPRהמחיר ב USD הוא 0.01579458 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SWPR ל USD?
המחיר הנוכחי של SWPR ל USD הוא $ 0.01579458. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Swapr?
שווי השוק של SWPR הוא $ 619.95K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SWPR?
ההיצע במחזור של SWPR הוא 39.52M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SWPR?
‏‏SWPR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.318784 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SWPR?
SWPR ‏‏רשם מחירATL של 0.00286569 USD.
מהו נפח המסחר של SWPR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SWPR הוא -- USD.
האם SWPR יעלה השנה?
SWPR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SWPR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:31:11 (UTC+8)

