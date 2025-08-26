Swapr (SWPR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01562013 גבוה 24 שעות $ 0.01718986 שיא כל הזמנים $ 0.318784 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00286569 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.21% שינוי מחיר (1D) -7.42% שינוי מחיר (7D) -0.44%

Swapr (SWPR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01579458. במהלך 24 השעות האחרונות, SWPR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01562013 לבין שיא של $ 0.01718986, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SWPRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.318784, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00286569.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SWPR השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, -7.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Swapr (SWPR) מידע שוק

שווי שוק $ 619.95K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.57M אספקת מחזור 39.52M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Swapr הוא $ 619.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SWPR הוא 39.52M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.57M.