SWAGGY סֵמֶל

SWAGGY מחיר (SWAGGY)

לא רשום

1 SWAGGY ל USDמחיר חי:

--
----
+0.90%1D
mexc
USD
SWAGGY (SWAGGY) טבלת מחירים חיה
SWAGGY (SWAGGY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00958201
$ 0.00958201$ 0.00958201

$ 0
$ 0$ 0

+0.15%

+0.96%

+4.97%

+4.97%

SWAGGY (SWAGGY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SWAGGY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SWAGGYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00958201, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SWAGGY השתנה ב +0.15% במהלך השעה האחרונה, +0.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SWAGGY (SWAGGY) מידע שוק

$ 8.45K
$ 8.45K$ 8.45K

--
----

$ 8.45K
$ 8.45K$ 8.45K

999.61M
999.61M 999.61M

999,610,963.787376
999,610,963.787376 999,610,963.787376

שווי השוק הנוכחי של SWAGGY הוא $ 8.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SWAGGY הוא 999.61M, עם היצע כולל של 999610963.787376. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.45K.

SWAGGY (SWAGGY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SWAGGYל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSWAGGY ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSWAGGY ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SWAGGYל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.96%
30 ימים$ 0-3.50%
60 ימים$ 0+7.93%
90 ימים$ 0--

מה זהSWAGGY (SWAGGY)

Ah, SWAGGY, the Husky with more followers than some small countries have citizens. This isn't just any dog; SWAGGY is the canine equivalent of a rock star who decided to trade in his guitar for a blockchain. With over 7 million TikTok fans, SWAGGY has transcended mere pet stardom to become a digital icon, now venturing into the wild west of cryptocurrency with his very own memecoin on Solana. It's like if Lassie got into fintech. This memecoin, let's call it $SWAG, isn't just about making a quick buck (or should I say, bone?). It's about bringing the global community of dog lovers together on X, where they can bark about the latest trends, share adorable doggy pics, and discuss why their pets should be the next memecoin. It's a digital dog park where the currency is not just likes and treats but $SWAG tokens. Imagine this: You're scrolling through X, and instead of the usual political rants or cat memes, you're greeted by posts from SWAGGY enthusiasts discussing the merits of a Husky-led economy. It's a place where "ruff" translates to "bull run," and every time SWAGGY does something mildly impressive, like catching a frisbee or wearing a new bow tie, his token's value spikes. The genius of SWAGGY's memecoin isn't just in its adorable mascot but in its community. Here, every dog lover feels like they're part of something bigger than just their daily walk. They're part of a movement, a pack if you will, where the only thing more valuable than the memecoin is the shared love for our four-legged friends. So, if you're looking for investment advice (which I'm not qualified to give, but hey, humor me), consider this: SWAGGY isn't just a pet; he's a cultural phenomenon with a tail. And in the world of memecoins, that might just be the ultimate bull case. Remember, in this market, you've got to believe in the bark before you can see the bucks.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

SWAGGY (SWAGGY) משאב

האתר הרשמי

SWAGGYתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SWAGGY (SWAGGY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SWAGGY (SWAGGY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SWAGGY.

בדוק את SWAGGY תחזית המחיר עכשיו‏!

SWAGGY למטבעות מקומיים

SWAGGY (SWAGGY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SWAGGY (SWAGGY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SWAGGY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SWAGGY (SWAGGY)

כמה שווה SWAGGY (SWAGGY) היום?
החי SWAGGYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SWAGGY ל USD?
המחיר הנוכחי של SWAGGY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SWAGGY?
שווי השוק של SWAGGY הוא $ 8.45K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SWAGGY?
ההיצע במחזור של SWAGGY הוא 999.61M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SWAGGY?
‏‏SWAGGY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00958201 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SWAGGY?
SWAGGY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SWAGGY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SWAGGY הוא -- USD.
האם SWAGGY יעלה השנה?
SWAGGY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SWAGGY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:16:44 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.