SWAGGY (SWAGGY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00958201$ 0.00958201 $ 0.00958201 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.15% שינוי מחיר (1D) +0.96% שינוי מחיר (7D) +4.97% שינוי מחיר (7D) +4.97%

SWAGGY (SWAGGY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SWAGGY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SWAGGYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00958201, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SWAGGY השתנה ב +0.15% במהלך השעה האחרונה, +0.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SWAGGY (SWAGGY) מידע שוק

שווי שוק $ 8.45K$ 8.45K $ 8.45K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.45K$ 8.45K $ 8.45K אספקת מחזור 999.61M 999.61M 999.61M אספקה כוללת 999,610,963.787376 999,610,963.787376 999,610,963.787376

שווי השוק הנוכחי של SWAGGY הוא $ 8.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SWAGGY הוא 999.61M, עם היצע כולל של 999610963.787376. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.45K.