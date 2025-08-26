עוד על SUSD

$0.984766
+0.10%1D
sUSD (SUSD) טבלת מחירים חיה
sUSD (SUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.979577
24 שעות נמוך
$ 0.990556
גבוה 24 שעות

$ 0.979577
$ 0.990556
$ 2.45
$ 0.429697
+0.15%

+0.11%

-1.11%

-1.11%

sUSD (SUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.984613. במהלך 24 השעות האחרונות, SUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.979577 לבין שיא של $ 0.990556, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.45, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.429697.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUSD השתנה ב +0.15% במהלך השעה האחרונה, +0.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

sUSD (SUSD) מידע שוק

$ 45.25M
$ 45.25M$ 45.25M

--
$ 45.25M
46.19M
46,193,444.05949394
שווי השוק הנוכחי של sUSD הוא $ 45.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUSD הוא 46.19M, עם היצע כולל של 46193444.05949394. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.25M.

sUSD (SUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של sUSDל USDהיה $ +0.00107702.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלsUSD ל USDהיה . $ +0.0587849407.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלsUSD ל USDהיה $ +0.0389577887.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של sUSDל USDהיה $ +0.0245534717498921.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00107702+0.11%
30 ימים$ +0.0587849407+5.97%
60 ימים$ +0.0389577887+3.96%
90 ימים$ +0.0245534717498921+2.56%

מה זהsUSD (SUSD)

sUSD, or synthetic USD, is a synthetic asset launched by Synthetix Exchange. sUSD mirrors and tracks the price of USD provided by an oracle - Chainlink.

sUSD (SUSD) משאב

האתר הרשמי

sUSDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה sUSD (SUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות sUSD (SUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור sUSD.

בדוק את sUSD תחזית המחיר עכשיו‏!

SUSD למטבעות מקומיים

sUSD (SUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של sUSD (SUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על sUSD (SUSD)

כמה שווה sUSD (SUSD) היום?
החי SUSDהמחיר ב USD הוא 0.984613 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של SUSD ל USD הוא $ 0.984613. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של sUSD?
שווי השוק של SUSD הוא $ 45.25M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SUSD?
ההיצע במחזור של SUSD הוא 46.19M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SUSD?
‏‏SUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 2.45 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SUSD?
SUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.429697 USD.
מהו נפח המסחר של SUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SUSD הוא -- USD.
האם SUSD יעלה השנה?
SUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
