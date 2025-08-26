sUSD (SUSD) מידע על מחיר (USD)

sUSD (SUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.984613. במהלך 24 השעות האחרונות, SUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.979577 לבין שיא של $ 0.990556, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.45, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.429697.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUSD השתנה ב +0.15% במהלך השעה האחרונה, +0.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

sUSD (SUSD) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של sUSD הוא $ 45.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUSD הוא 46.19M, עם היצע כולל של 46193444.05949394. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.25M.